OnePlus revela la gigantesca batería del OnePlus 15 y deja en evidencia al Galaxy S25 Ultra

A poco de que sea presentado el OnePlus 15, ahora la compañía ha revelado la capacidad de la batería del móvil que lanzará la semana que viene en China.

7.300 mAh es la capacidad total del OnePlus 15 según ha dado a conocer la misma marca china hace unas horas. También ha dado los detalles de la capacidad de sus cargas.

Ha usado la red social Weibo para anunciar los 7.300 mAh del OnePlus 15, lo que significa un salto hacia delante total, ya que sobrepasa a los 6.000 mAh del OnePlus 13.

Si ponemos al OnePlus 15 frente al Galaxy S25 Ultra, son 2.300 mAh más de batería que el móvil de Samsung, que se queda en los 5.000 mAh.

Se desconoce la tecnología que usa según Android Authority, pero ha de ser una batería de silicio-carbono con un porcentaje mayor de silicio, lo que ofrecerá al usuario hasta dos días de un uso completo.

La capacidad de la batería del OnePlus 15 OnePlus

El móvil de OnePlus también será capaz de cargar a 120 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. En la primera carga es un salto hacia adelante pequeño comparado con los 100 W del OnePlus 13.

Todo un móvil flagship con funciones de IA y una gran fotografía para valerse de una capacidad de batería que lleva al usuario hasta dos días de autonomía y una carga rápida y eficiente.

OnePlus estos días atrás reveló más información sobre las especificaciones del OnePlus 15 y una de ellas será el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 para ser otro de los primeros móviles flagship en usarlo.

La pantalla destacará por su resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz para ir formando un móvil que se batirá en duelo contra los mejores como el propio de Samsung cuando se lance en los primeros meses de 2026.

Al igual que el Xiaomi con sus Xiaomi 17 que, gracias a la pantalla dual, están batiendo récords de ventas en el país de origen de la marca china.

Un importante movimiento por parte de OnePlus que pilla a Samsung manteniéndose fiel a baterías justas y sin arriesgarse en nuevas tecnologías como el silicio-carbono, que podría aportar más horas de pantalla al igual que usar nuevas experiencias que utilicen esos miliamperios hora extra.

Ahora solo queda esperar al evento de presentación del OnePlus 15 del 27 de octubre, justamente dentro de una semana.