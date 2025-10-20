Claude, la IA que reta a ChatGPT y Gemini, se actualiza con todas estas novedades: nuevo modelo Haiku 4.5, las "skills" y más

Después de las referencias a conversaciones pasadas de Claude, ahora una de las IA que está luchando contra ChatGPT se ha actualizado con una gran variedad de novedades que elevan su experiencia general.

La primera, y más importante, es la presentación de Claude Haiku 4.5, el modelo más pequeño de Anthropic que llega al mismo nivel de programación de Sonnet 4, aunque es más rápido y a una tercera parte del coste.

Incluso en algunas tareas, al usarlo en un PC, Haiku 4.5 sobrepasa a las habilidades de Sonnet 4, lo que pone de relieve la importancia que tiene el nuevo modelo de IA presentado por Anthropic.

Haiku 4.5 llega a las dos semanas del lanzamiento de Claude Sonnet 4.5, el mejor modelo actual para codificación y agentes, y a los dos meses de que se lanzara Opus 4.1.

Hay una importante novedad de Haiku 4.5, y es que se pueden usar un equipo de sub-agentes para completar múltiples tareas en paralelo o tener a varios modelos trabajando de forma conjunta.

Rendimiento de Haiku 4.5 en ingeniería de software Anthropic

Por ejemplo, Sonnet 4.5 se encargaría de planear y organizar un proyecto complejo, mientras que varios agentes Haiku 4.5 trabajarían en tareas relevantes con mayor rapidez.

Por lo que respecta a su personalidad, Haiku 4.5 es un modelo menos adulador, según detalla Anthropic, y significativamente en menor grado que Opus 4.1, y que el previo Haiku 3.5.

Va a la par que Sonnet 4.5 en una vertiente de los chatbots con IA que se viralizó ante las quejas de los usuarios que echaron de menos a GPT-4o al actualizarse ChatGPT con GPT-5 y no ser tan adulador.

Sigue la premisa de Anthropic sobre la seguridad como eje central de sus modelos de inteligencia artificial y con el objetivo de ser una IA que hará que los negocios sean más productivos gracias a su reducido coste.

Las 'Skills" de Claude

Otro de los notables anuncios de Anthropic de los últimos días han sido las 'Skills' que comparte parte de la experiencia lanzada por OpenAI hace poco.

Esta nueva herramienta está hecha de carpetas que incluyen instrucciones, scripts y recursos que Claude puede cargar cuando se necesita para trabajos específicos.

Las 'Skills' de Claude Anthropic

Que pueden incluir desde trabajar con Excel a seguir las líneas de diseño de la marca. Una de sus facetas es que las 'Skills' se pueden usar en Claude.ai, Claude Cote, el API de Anthropic y Claude Agent SDK.

El objetivo, según The Verge, de esta nueva herramienta es mejorar las capacidades agénticas de la IA de Claude específicamente para el trabajo en el que estemos enfrascados.

Nos ayudará a diseñar el prompt perfecto o que se refiera al contexto de alguna conversación pasada cada vez que tengamos que completar una tarea. Las 'Skills' están disponibles en Pro, Max, Team y Enterprise.

Claude ahora se conecta con las apps de Microsoft

Desde su web Anthropic ha dado los detalles de la integración de Claude con los servicios de Microsoft 365 para buscar en documentos de Word, mensajes de Teams y correos de Outlook.

Apps y servicios que ya se conectan con Claude Anthropic

Se podrán realizar consultas al chatbot con IA en una nueva experiencia dedicada a la productividad en el trabajo. Se conectará con Microsoft SharePoint y OneDrive para analizar documentos. Lo que evitará subirlos.

El conector de Microsoft 365 está ya disponible para todos los usuarios con la suscripción Claude Team y Enterprise.

Finalmente, llega la búsqueda enterprise a Claude para que sea más fácil buscar a través de todas las fuentes de datos de la compañía. Lo que centrará toda la información proveniente de las distintas apps que utilizan los departamentos como marketing, comunicación y otros.