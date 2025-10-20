Adiós a tu nombre de usuario de Twitter: ahora puedes comprar el que quieras en X gracias a la última locura de Elon Musk

Desde que Elon Musk compró la red social Twitter por 44.000 millones de dólares y la convirtió en X, ha estado experimentando con nuevos métodos para generar ingresos y contentar a inversores y bancos. El último de estos experimentos ya está aquí.

Se llama Handles, y es un nuevo servicio que permite obtener nombres de usuarios en X. De esta manera, por fin podemos conseguir el nombre que siempre quisimos, pero nos puede costar.

Los nombres disponibles son aquellos de usuarios que ya no están en la red social por un motivo o por otro, y cuya cuenta ha sido cerrada o abandonada.

Por lo tanto, si alguna vez hemos usado Twitter con otra cuenta y hace tiempo que no la usamos, es posible que nuestro nombre antiguo esté disponible para que cualquiera lo consiga.

Cuando cambiamos al nuevo nombre de usuario, el que tenemos es 'congelado' y no podrá ser usado por nadie más y no será considerado como 'abandonado' como el resto; por lo tanto, en cualquier momento podemos volver a nuestro nombre original.

Además, X ofrecerá la posibilidad en el futuro de redirigir de un nombre a otro; es decir, que si cambiamos de nombre, los enlaces que dirigen al antiguo ahora vayan al nuevo.

En realidad, este servicio no es precisamente nuevo, pero hasta ahora estaba limitado a empresas con la suscripción Premium especial para negocios, ya que la idea era que cualquier compañía pudiese mantener su imagen de marca en X.

X permitirá cambiar el nombre por otro que esté inactivo X El Androide Libre

Pero ahora, Handles se va a expandir a los usuarios convencionales, que por fin podrán obtener el nombre que quieran, con un poco de letra pequeña.

Para empezar, el servicio es exclusivo de los usuarios de la suscripción Premium+ (o Premium Plus), que en España parte de los 36,87 euros al mes.

X clasifica los nombres de usuario en dos tipos; por una parte están los típicos, que incluyen los nombres de personas, frases de varias palabras y combinaciones alfanuméricas. Todos estos nombres "normales" serán gratis para los usuarios de Premium Plus.

Handles are coming...



Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Por otra parte, están los nombres que la compañía considera que son "raros" y especiales y por lo tanto, son más deseados por los usuarios. Estos nombres más únicos serán de pago, con precios que varían dependiendo de la demanda y de lo únicos que sean.

Los precios de estos nombres especiales parten de los 2.500 dólares y pueden alcanzar el millón de dólares; en efecto, X pretende que paguemos siete cifras para obtener un nombre en la red social, que aparte de su singularidad no tendrá nada especial.

Por si esta propuesta fuese poco alocada, X impone ciertas condiciones para usar este servicio. Lo más chocante es que la venta de estos nombres no es para siempre; en cuanto dejemos de pagar la suscripción Premium Plus también perderemos el nombre que hemos comprado.

Por lo tanto, podemos gastar una buena cantidad de dinero en un nombre, sólo para perderlo si en el futuro no queremos seguir pagando la suscripción más cara. En caso de que eso ocurra, automáticamente nuestra cuenta revertirá a nuestro nombre original.