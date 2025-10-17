Samsung presentará su primer móvil plegable triple en el APEC Summit a finales de este mes

El nuevo móvil plegable triple de Samsung, que quiere ser toda una revolución, se va a mostrar finalmente en el marco del APEC Summit que se celebrará a finales de este mes en Corea del Sur.

Es un evento especial al que no estamos acostumbrados a que se den presentaciones de este tipo, ya que es la reunión anual de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

El nuevo plegable triple se mostrará en una exposición de tecnología coreana de vanguardia en el marco de la cumbre multilateral, según ha dado a conocer una persona cercana.

Para el fabricante coreano, según Bloomberg, situará la reputación de Samsung en todo lo alto como una de las compañías que más apuestan por innovar en el sector tecnológico.

Junto a Huawei, que fue la primera en lanzar un plegable triple el año pasado, Samsung es la que más énfasis está poniendo en este tipo de dispositivos plegables que se alejan de la experiencia básica de un smartphone al uso.

Samsung Galaxy Trifold en una captura de un vídeo filtrado @TechHighest | X El Androide Libre

La presentación del nuevo móvil plegable triple de Samsung seguirá el patrón de los dos últimos MWC celebrados en Barcelona, donde el año pasado mostró al Galaxy Ring por primera vez y este año al Galaxy S25 Edge.

Los que atiendan al evento seguramente serán incapaces de poder tocar el plegable triple, ya que será mostrado en una vitrina, según mantiene la fuente cercana al APEC Summit, que de hecho, pidió que no fuera nombrada, ya que el plan todavía no es público.

El trifold de Samsung se caracterizará por ser el primer móvil de Samsung que usa dos bisagras en vez de una, ya conocida en los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7.

Su gran propuesta es que podemos usar el plegable triple como un móvil normal o pasar a un formato más de tablet, y con un tamaño mayor al que estamos acostumbrados en el mismo Z Fold 7.

Por lo que respecta al actual estado del mercado de plegables, varios fabricantes chinos se han sumado a Samsung para repartirse la cuota de lo que todavía es un nicho, aunque va abriéndose paso año tras año.

Se espera que la irrupción de Apple con su primer iPhone plegable para el año que viene abra la puerta a que más usuarios prueben plegables de otras marcas, tirando de lo que es un nicho a un segmento de mercado más amplio.