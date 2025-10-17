Meta cerrará las apps de Messenger que usas en Windows y Mac: cuándo lo hará y cómo has de guardar tus chats

Entre los numerosos cambios que está aplicando Meta a sus apps y redes sociales, ahora echará el cerrojo a las apps nativas de Messenger en Windows y Mac.

La fecha elegida para abandonar las apps es el 15 de diciembre según ha confirmado la compañía a TechCrunch ayer jueves.

Ese día, los usuarios no serán capaces de iniciar sesión en las apps y se les redirigirá automáticamente al sitio web de Facebook para acceder a Messenger.

Desde el soporte de la app de Messenger se puede leer: "Si estás usando las apps de Messenger de escritorio, recibirás una notificación en la app antes de que comience el proceso de descontinuación".

Sigue con: "Tendrás 60 días para usar la app de Messenger de Mac antes de que se cierre completamente. Una vez pasados esos días, se bloqueará el acceso a la app Mac Messenger".

Meta recomienda borrar la app, ya que no podrá utilizarse, y está dando ya una serie de alertas a los usuarios frente al inminente cambio que forzará a los usuarios a modificar sus hábitos diarios.

De hecho, recomienda familiarizarse con otras opciones como sería pasarse directamente a la versión web de Facebook donde está disponible Messenger con un formato simplemente idéntico (o usar la app universal en Windows).

Cómo se guarda el historial de chats de forma efectiva

Otra de las recomendaciones que da Meta es activar el almacenamiento seguro y poner un PIN para guardar el historial de chats antes de moverse a la versión web.

Una vez que la transición se haga a Facebook.com, el historial de chat estará disponible en todas las plataformas para volver a la misma experiencia de la app de escritorio que se descontinúa.

Para asegurarse de que el almacenamiento seguro está activado, hay que pulsar sobre la foto de perfil y seleccionar "Privacidad y seguridad". Justo después, en chats cifrados de extremo a extremo.

Se encontrará la opción "Almacenamiento de mensajes" para comprobar si "Activa el almacenamiento seguro" está activado.

Este movimiento llega al año de que Meta sustituyera la app nativa de Messenger por una Aplicación Web Progresiva en septiembre de 2024.

Habría que irse a 2020 cuando Meta lanzó la app dedicada de escritorio (separada de la universal de Windows 10) para Windows y Mac como un lanzamiento importante y una alternativa de mensajería cuando nos encontrábamos metidos de lleno en la pandemia de COVID-19.

El cierre repentino de la app nativa deja claro que el mayor uso de Messenger se está produciendo desde las apps para móviles y la versión web.