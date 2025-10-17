La bestia de OnePlus ya tiene fecha; el lanzamiento ha sido confirmado y viene con buena compañía, el nuevo Ace 6

No vamos a tener que esperar mucho para el nuevo móvil puntero de OnePlus. La propia compañía ha anunciado hoy el lanzamiento del OnePlus 15 para el próximo 27 de octubre, y no vendrá en solitario.

Junto con el OnePlus 15, la compañía ha confirmado que también presentará el nuevo OnePlus Ace 6, un lanzamiento que puede ser muy interesante para los consumidores españoles.

Hay que aclarar que el lanzamiento que se ha anunciado se refiere al mercado chino; sin embargo, todos los rumores apuntan a que España y el resto del mercado global recibirá el nuevo dispositivo muy pronto.

Según estas filtraciones, el OnePlus 15 podría llegar a España a mediados del próximo mes de noviembre, continuando la tendencia entre las marcas chinas de reducir el periodo entre el lanzamiento en China y el global.

Por contexto, hay que recordar que el OnePlus 13 fue lanzado en España a mediados del pasado mes de enero, mientras que fue lanzado en China a finales de octubre. Con el OnePlus 15 este periodo de espera se reducirá a unas semanas.

Y no, no esperes un OnePlus 14; el número 4 está relacionado con la mala suerte en China al sonar muy parecido a "muerte" en mandarín y en cantonés, y eso se extiende al 14 en algunas culturas.

OnePlus 15 OnePlus El Androide Libre

Sin embargo, este salto de número es apropiado, porque se espera que el OnePlus 15 sea un auténtico salto en calidad y rendimiento respecto al OnePlus 13.

Por ejemplo, la compañía ha confirmado una de las grandes novedades de esta generación, una nueva pantalla con una frecuencia de refresco de 165 Hz y resolución 1.5K fabricada por BOE que puede convertirse en una nueva referencia en este sector.

El OnePlus 15 también será uno de los móviles más potentes del mercado, al usar el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm acompañado de hasta 16 GB de RAM dependiendo de la configuración.

OnePlus 15 y OnePlus Ace 6 OnePlus El Androide Libre

Sin embargo, para muchos consumidores puede ser más interesante el segundo anuncio de hoy, el lanzamiento del nuevo OnePlus Ace 6 junto con el OnePlus 15; este modelo ocupará un escalón por debajo en la gama y por lo tanto, no será tan potente ni tendrá un 'hardware' tan puntero.

Sin embargo, el Ace 6 puede ser el modelo más recomendable si buscamos un buen equilibrio entre calidad y precio, como lo fueron las generaciones anteriores; y en España es muy posible que lo podamos comprobar.

Al fin y al cabo, hay que recordar que hasta no hace mucho, los modelos "Ace" de OnePlus eran exclusivos de China; pero desde hace un par de generaciones también llegan a España con la nomenclatura "R".

Por lo tanto, es de esperar que el OnePlus Ace 6 llegue como el OnePlus 15R, aunque esto no ha sido confirmado por la marca. Es un nombre que tendría sentido a juzgar por la primera imagen compartida, en el que vemos que el dispositivo adopta el mismo diseño general del OnePlus 15 incluyendo el nuevo conjunto de cámaras.