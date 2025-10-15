Revolución en el televisor: el Amazon Fire TV Stick 4K Select llega a España, sin Android pero con muchas mejoras

Después del lanzamiento inicial en los Estados Unidos, hoy Amazon ha confirmado el lanzamiento en España del nuevo Fire TV Stick 4K Select, un dispositivo que supone un antes y un después para la compañía.

Y es que este es el primer dispositivo Fire TV basado en el sistema operativo Vega OS desarrollado de manera independiente por Amazon, y eso trae grandes mejoras en dispositivos como este, pero también algunos detalles a tener en cuenta.

Empezando por lo bueno, el salto al nuevo sistema operativo supone que estamos ante un dispositivo más rápido, con menores tiempos de carga y funciones exclusivas que no estaban presentes en los Fire TV hasta ahora.

De hecho, el Fire TV Stick 4K Select tiene menos memoria RAM, solo 1 GB, frente a los 2 GB del Fire TV Stick 4K original; pero el rendimiento está a la altura e incluso es superior en algunos aspectos como la velocidad del inicio de las apps gracias a la mayor eficiencia del sistema operativo.

De la misma manera, el modelo Select no tiene muchos sacrificios en la experiencia respecto al Fire TV Stick 4K original, al ofrecer soporte de resolución 4K con HDR10+; la única diferencia la encontramos en la conectividad, ya que cuenta con WiFi 5 en vez de WiFi 6.

La interfaz del Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon El Androide Libre

El uso de un nuevo sistema operativo abre la puerta a nuevas experiencias más inteligentes, como la nueva guía de canales personalizada que ofrece diez recomendaciones dependiendo de nuestros hábitos de visualización.

Otra novedad interesante es la capacidad de guardar programas y películas en una sola lista, sin importar el servicio de streaming en el que estén. De esta manera, no tenemos que buscar el contenido en cada app por separado, sino que tenemos un marcador único donde tenemos todo lo que queremos ver.

De la misma manera, el nuevo Fire TV Stick 4K Select es completamente compatible con Alexa, pulsando el botón de voz en el mando para pedir al asistente que busque y reproduzca lo que queremos sin importar el servicio en el que esté.

El Fire TV Stick 4K Select podrá comportarse como una consola de videojuegos, gracias al próximo lanzamiento de la app de Xbox, con acceso a juegos en la nube por streaming si tenemos Xbox Game Pass.

Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon El Androide Libre

Sin embargo, no todo son buenas noticias; y aquí es donde entra el gran cambio que trae el nuevo sistema Vega OS.

Hasta ahora, todos los dispositivos Fire TV estaban basados en Fire OS, que a su vez usaba el código fuente de Android; como resultado, eran compatibles con las apps de Android y eran sistemas relativamente abiertos y modificables por los usuarios.

En cambio, Vega OS no es compatible con las apps de Android, y esa será la gran diferencia que la mayoría de los usuarios encontrará en este Fire TV 4K Select; además de perder acceso a algunas apps, los entusiastas pierden la posibilidad de instalar apps desde fuera de la tienda.

Afortunadamente, Amazon ha trabajado con desarrolladores, e incluso con las plataformas de streaming rivales, para desarrollar nuevas versiones de sus apps compatibles con el nuevo sistema operativo.

Entre las apps que ya están disponibles para el Fire TV 4K Select se encuentran Netflix, Max, Disney+, Movistar Plus+, SkyShowtime, YouTube, y las apps propias de Amazon como Prime Video y el próximo Amazon Luna para juegos.

Sin embargo, solo podemos descargar apps desde la Appstore de Amazon "para mayor seguridad" según la compañía; así que estamos limitados a las apps ya disponibles y las que puedan ir apareciendo a partir de ahora.

El Amazon Fire TV Stick 4K Select ya está disponible en España con un precio de 54,99 euros.