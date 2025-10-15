Nuevo Honor Magic8 es oficial: uno de los móviles más potentes del mercado y con cámara zoom nocturna de 200 Mpx

Otro día más, otro lanzamiento importante en China; estamos en la época fuerte en aquel mercado, al fin y al cabo, cuando todas las marcas tienen algo importante que presentar como los Xiaomi 17 o los realme GT 8 Pro.

Ahora le toca el turno a los Honor Magic8, la nueva gama puntera de la marca que apuesta por dos cosas: el máximo rendimiento y la inteligencia artificial. Para ello, cuenta con el último 'hardware' lanzado al mercado y con su propia IA, al menos en China.

Empezando por lo obvio, este es uno de los primeros smartphones basados en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, así que eso lo convierte automáticamente en uno de los móviles más potentes del mercado, compitiendo directamente con el Xiaomi 17.

Además de la mayor potencia, una de las mejoras en esta generación de los Snapdragon se encuentra en la eficiencia energética, pero Honor no ha usado eso como una excusa para no mejorar la batería, más bien al contrario.

Y es que Honor se convierte en otra marca china más en superar la barrera de los 7.000 mAh en sus baterías; concretamente, el modelo básico tiene una batería exactamente de 7.000 mAh, mientras que en el modelo Pro es de 7.200 mAh.

Lamentablemente, estos dispositivos sufrirán por la normativa europea de transporte de baterías, lo que supone que las baterías de las versiones que lleguen a España tendrán una capacidad máxima de 6.270 mAh.

Honor Magic8 Pro Honor El Androide Libre

De la misma manera, la velocidad de carga alcanza nada menos que 120W en el modelo Pro, pero estará limitada a 100W cuando llegue a España; al menos, esperamos que la increíble carga inalámbrica de 80W se mantenga. Por su parte, el modelo básico tendrá una carga de 90W.

La fotografía es otro aspecto en el que Honor va a destacar gracias a su elección de los últimos componentes disponibles; y el modelo Pro es el que más se aprovecha de ello, sin duda alguna.

El Honor Magic 8 Pro contará con una cámara principal de 50 Mpx y estabilización óptica (OIS) que, aunque ya no tiene apertura variable como su predecesor, cuenta con una lente fija de f/1.6. Le acompaña un gran angular, también de 50 Mpx.

Pero sin duda alguna, la estrella es la cámara teleobjetivo con un nuevo sensor de 200 Mpx; aunque Honor no lo ha confirmado, sus características técnicas son similares al último sensor presentado por Samsung.

Gracias a este nuevo sensor, Honor ahora puede ofrecer fotografía nocturna con zoom de altísima calidad, que además cuenta con un sistema propio de estabilización digital de imagen usando inteligencia artificial desarrollada por la compañía.

Por su parte, el Magic8 básico pierde el sensor de 200 Mpx por uno más básico de 64 Mpx, mientras que el sensor principal de 50 Mpx es algo más pequeño y con una apertura más lenta.

Aparte de esos detalles, el Honor Magic8 y el Magic8 Pro serán dispositivos muy parecidos, con la misma pantalla LTPO OLED de 6,71 pulgadas con una resolución de 2808 x 1256 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo en zona local de 6.000 nits (1.800 nits en su totalidad). Ambos usan el mismo procesador.

De la misma manera, ambos modelos vienen de serie con el nuevo sistema MagicOS 10, centrado en el uso diario de inteligencia artificial; para ello, estos dispositivos tienen un botón dedicado para inteligencia artificial, en vez de usar el botón de encendido como otros móviles, aunque también se puede usar como botón para la cámara.

Honor Magic8 Pro Honor El Androide Libre

En China, este botón iniciará el nuevo asistente YOYO desarrollado por Honor, que es capaz de automatizar tareas en más de 3.000 escenarios diferentes. La compañía define este asistente como "una inteligencia artificial evolutiva", que es capaz de cambiar dependiendo de nuestras necesidades usando los llamados agentes.

Por ejemplo, YOYO se encarga tanto de encontrar un restaurante que encaje con nuestros gustos y necesidades, como comprobar el estado de nuestra salud, enviar correos electrónicos automáticamente, o aplicar efectos sobre fotografías.

Si mantenemos pulsado el botón de IA, se activa un modo visual de YOYO similar a Google Lens, que usa la cámara del móvil para responder a preguntas usando la imagen como contexto.

Además, YOYO destaca por ser capaz de tomar el control de algunas apps instaladas en el sistema y así automatizar acciones sin necesidad de que el usuario las realice, como por ejemplo, para borrar todas las fotos que hayan salido borrosas.

El Honor Magic8 estará disponible este mes en China por 4.499 yuan, aproximadamente 540 euros al cambio actual, y el Magic8 Pro costará 5.699 yuan, aproximadamente 690 euros. Los detalles sobre su lanzamiento en España y el resto del mundo se darán a conocer a finales de año.

Además de estos dispositivos, Honor ha mostrado un adelanto de su futuro con el llamado "Robot Phone"; este prototipo de smartphone cuenta con un brazo mecánico con una cámara controlada por inteligencia artificial.

De esta manera, es posible tomar fotografías en ángulos que hasta ahora eran imposibles o difíciles; por ejemplo, incluso puede grabar con el móvil boca abajo, o tras una esquina. También puede darse la vuelta para tomar selfies con mayor calidad de imagen.

El brazo robótico se oculta en la trasera del smartphone, y a simple vista parece que el dispositivo tiene un conjunto de cámaras grande como los que se están poniendo de moda.

Curiosamente, Honor presenta este Robot Phone como algo más que una herramienta, y da a entender que usando inteligencia artificial se puede convertir en algo parecido a un compañero o una mascota que reacciona a nosotros y a nuestro entorno con animaciones realistas. Por el momento, es sólo una idea que no será presentada al público hasta el año que viene.