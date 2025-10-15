La batería del Google Pixel 10 Pro Fold explota durante un test extremo de resistencia

Justo hace una semana se lanzó finalmente el Pixel 10 Pro Fold, aunque en España nos quedamos sin uno de los móviles plegables más interesantes, aunque parece un móvil plegable que no es lo suficientemente resistente.

El YouTuber Zack Nelson de JerryRigEverything tomó el Pixel 10 Pro Fold para ponerlo a prueba en una serie de tests estándar de resistencia.

Y mientras el móvil plegable fue capaz de pasar la mayor parte de las pruebas de resistencia, el test de flexión fue el que acabó por romper el plegable.

En el vídeo publicado en YouTube se puede ver cómo la bisagra resistió y se mantuvo firme, pero el Pixel 10 Pro Fold se quebró a lo largo de las líneas de la antena que recorren el móvil.

El año pasado el Pixel 9 Pro Fold ya lo pasó bastante mal justo en los mismos puntos clave, pero con una diferencia esta vez en el Pixel 10 Pro Fold.

MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED -- CAUGHT LIVE ON CAMERA! Manuel Ramírez

Su batería explotó, lo que de inmediato liberó una nube de humo en el espacio y obligó al YouTuber a salir hasta que se disipó.

Esta prueba la ha realizado en numerosas ocasiones en todos los móviles plegables que ha probado y es la primera vez que una batería explota durante una de ellas.

Un momento antes justo de la explosión de la batería del Pixel 10 Pro Fold Manuel Ramírez

Hay que dejar claro que ha sido un test extremo para poner a prueba la resistencia del plegable, y que la explosión de la batería es difícil que ocurra con un uso normal del móvil.

Estamos frente a uno de los móviles más ambiciosos de Google en el que todavía no se ha mejorado uno de sus puntos flacos, ya que Google ha mantenido la misma ubicación de la línea de antena en el Pixel 10 Pro Fold que en su predecesor.

Incluso sigue igual que el primer Pixel Fold, tal como señala Nelson, el YouTuber, en el vídeo, y que de momento Google no ha reparado en buscar una solución generación tras generación.

Lo que nos lleva a que Google no aplica la misma ingeniería rigurosa que aplica a los móviles estándar Pixel. Un camino distinto que el de Samsung que suele solucionar los puntos más débiles de sus plegables año tras año.

La bisagra, la gran apuesta

Según Android Authority, Google lanzó una gran apuesta este año con su nueva bisagra sin engranajes al sustituirlos por levas mecánicas que permitió a los ingenieros reducir el tamaño del mecanismo.

Lo que permitió el uso de una batería más grande y lograr un sistema de pliegue más suave. Habrá que ver si esta decisión ha sido la ideal frente a la explosión que ha sufrido el Google Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10 Pro Fold Evan Blass

Google llevó la certificación IP68 a su plegable, pero tanto Nelson, que en sus pruebas también descubrió que la arena se infiltra fácilmente en la bisagra, en The Verge, en unas pruebas de fotos en una playa, la arena aparecía por todos lados.

De todas formas, el YouTuber explica que con aire comprimido se limpia perfectamente la arena para que el sistema de pliegue vuelva a funcionar sin ningún ruido raro.

Mismamente, HONOR cuenta con un mecanismo en su plegable Magic V5 que avisa de la aparición de objetos extraños y ofrece asistencia para su reparación inmediata.

En el análisis que hice del HONOR Magic V5 lo llevé varias veces a la playa y en ningún momento tuve una experiencia similar con el pliegue.