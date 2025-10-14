Revolución en realme: la alianza con Ricoh es oficial para hacer la fotografía del nuevo realme GT 8 Pro más auténtica

La fotografía ya es uno de los aspectos más importantes en los que se fijan los consumidores a la hora de comprar un smartphone nuevo, y eso ha obligado a las marcas a invertir más en nuevos sensores de cámara y lentes.

Sin embargo, la fotografía es algo más complicado de lo que parece, especialmente a los niveles que estamos alcanzando; por eso, muchos fabricantes están optando por colaborar con marcas ya establecidas en el sector de la fotografía.

El último ejemplo lo tenemos en la nueva alianza estratégica anunciada por realme y Ricoh Imaging, uno de los referentes mundiales en tecnología de la imagen que lleva décadas especializada en todo lo referente a la fotografía.

Como resultado de esta colaboración, los próximos smartphones de realme contarán con nuevos desarrollos conjuntos de software y hardware entre las dos compañías para ofrecer una experiencia fotográfica única respecto a otras marcas.

El primer producto de esta alianza será el nuevo realme GT 8 Pro, cuya existencia fue confirmada por el fabricante la semana pasada y que se espera que sea anunciado oficialmente para finales de este mismo mes.

El realme GT 8 Pro usará lentes certificadas por Ricoh Weibo El Androide Libre

Aunque el anuncio de la alianza no confirma los detalles técnicos del nuevo dispositivo, ni si usará el rumoreado sistema de cámaras intercambiables que se ha filtrado en redes sociales chinas, sí que detalla algunos aspectos muy interesantes.

Por ejemplo, los nuevos aliados no dudan en criticar el estado actual del sector de los smartphones, con "hardware cada vez más parecido" y "algoritmos de procesado excesivo", una mezcla que "resta autenticidad a las fotos".

Es cierto que esa es una tendencia notable en el sector de los smartphones; no en vano, la mayoría de las marcas usan los mismos sensores y se centran en 'tapar' las deficiencias usando algoritmos cada vez más agresivos que modifican más la imagen.

La respuesta de realme y Ricoh es un enfoque en la "fotografía auténtica", dirigida especialmente a los usuarios jóvenes para que puedan expresar su propio estilo, en vez de limitarse a fotos "perfectas".

La cámara del realme GT 8 Pro tendrá una interfaz inspirada en la Ricoh GR Weibo El Androide Libre

Por ello, el realme GT 8 Pro empezará adaptando la herencia de la serie Ricoh GR, que es reconocida entre los aficionados por su nitidez y velocidad; algo que también se notará en una interfaz inspirada por las cámaras y unos tonos clásicos.

Las primeras fotografías del realme GT 8 Pro compartidas por la compañía en redes sociales chinas demuestran esto, con el uso de diferentes filtros y tonos inspirados por las cámaras de Ricoh.

El realme GT 8 Pro permitirá cambiar entre varios tonos inspirados en la fotografía tradicional Weibo El Androide Libre

Por ejemplo, el Ricoh GR Positive Film es un nuevo tono que podremos aplicar a nuestras fotografías para darles un aspecto más cálido, mientras que Negative Film aplica el efecto contrario, con tonos más azules y fríos.

Aunque el realme GT 8 Pro será el primer producto resultado de esta alianza, las compañías aclaran que en realidad es el resultado de cuatro años de trabajo.