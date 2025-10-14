El genial invento para libros electrónicos que va a cambiar para siempre la manera en la que lees: más fácil y cómodo

Uno de los mejores regalos, o autoregalos, que podemos hacer es un lector de libros electrónicos; estos dispositivos no suelen ser muy caros pero ofrecen una experiencia de lectura muy superior a la de un smartphone.

El uso de pantallas de tinta electrónica es el punto fuerte de estos dispositivos, ya que realmente parece como si estuviésemos leyendo directamente sobre una hoja de papel, pero con las ventajas de un dispositivo electrónico.

Sin embargo, la experiencia de los lectores de libros electrónicos podría ser mejorable; a mucha gente no le gusta tener que sostenerlos constantemente, especialmente cuando estamos cómodos en la cama o en el sofá y tenemos que sacar las manos para pasar de página.

Ahora, Rakuten, el fabricante de los lectores Kobo, acaba de presentar un pequeño dispositivo que puede convertirse en un accesorio imprescindible para cualquier persona 'enganchada' a los libros electrónicos.

Se llama Kobo Remote, y es tan simple como parece: es un mando a distancia inalámbrico para los lectores Kobo, y permite leer sin necesidad de usar las manos en el dispositivo ni interrumpir la lectura.

Kobo Remote en negro

Una vez que está conectado por Bluetooth a nuestro lector Kobo, el Kobo Remote permite pasar páginas de manera sencilla y sin esfuerzo y sin necesidad de tocar la pantalla táctil del lector.

En otras palabras, podemos dejar el lector encima de la mesa, por ejemplo con una funda que permita dejarlo de pie, y usar este mando a distancia para ir pasando las páginas mientras estamos sentados de manera más cómoda en el sofá.

Ahora que llega el frío, este accesorio también puede ser ideal para no tener que sacar las manos de las mantas o de los bolsillos, ya que es lo suficientemente pequeño como para tenerlo en la mano sin problemas.

Kobo Remote en blanco

Para facilitar esto, el diseño de este mando es ergonómico y los botones responden rápidamente a nuestros toques; un gran detalle es que los botones son silenciosos, por lo que no despertaremos a nadie si queremos leer mientras tanto.

La instalación y emparejamiento del mando a distancia son muy sencillos en lectores de Kobo, y en unos pocos minutos podemos empezar a usarlo en nuestro dispositivo de lectura.

El Kobo Remote ya lleva unos años disponible en otros mercados y ahora llega a España. Los usuarios destacan la duración de la batería, ya que con un uso convencional de leer entre 15 y 20 páginas al día, sólo han necesitado cargar el mando un par de veces en tres años.

En España, el Kobo Remote estará disponible a partir del próximo 4 de noviembre en la web oficial y minoristas, con un precio de 29,99 euros.