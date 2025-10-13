Adiós a enviar el móvil al servicio técnico: el invento de Samsung para arreglar los Galaxy más rápidamente

Da igual lo resistente o lo bien fabricado que esté un smartphone, tarde o temprano se va a romper o se va a volver inusable, por una razón o por otra. En esos casos, acudir al servicio técnico es inevitable, pero Samsung quiere cambiar eso.

La compañía ha iniciado un programa piloto de un innovador servicio llamado "Baro Service", con el que pretende mejorar la manera en la que se reparan los móviles Galaxy y otros dispositivos de su gama de productos.

La idea de Baro Service es que algunas reparaciones o soluciones se puedan aplicar directamente en la tienda de Samsung en la que hayamos comprado el dispositivo, y así no tener que esperar al servicio técnico.

Baro Service incluye dos tipos diferentes de servicio dependiendo de las necesidades del usuario. El "servicio de inspección simple" permite a los consumidores recibir una inspección previa del dispositivo en busca del posible problema usando un programa profesional.

Una vez que se ha identificado el problema, las reparaciones simples se podrán realizar directamente en el establecimiento, incluyendo el recambio de la batería usada o aplicar un protector de pantalla gracias a los recambios y al entrenamiento recibido por los empleados.

Los problemas más complejos y que requieran de una reparación más avanzada podrán recibir el segundo tipo de servicio, el "servicio de entrega", que permite redirigir el caso a un centro de servicio técnico cercano.

El servicio facilita la transferencia del dispositivo a los técnicos y también se encargará de la devolución una vez que haya sido arreglado; el proceso tarda entre uno y dos días, y el consumidor sólo tiene que volver a la tienda para recoger su dispositivo.

Todo tipo de productos de Samsung son compatibles con este nuevo Baro Service, incluyendo smartphones, tablets, wearables, además de electrodomésticos como hornos microondas, aspiradoras y más.

El nuevo servicio forma parte de un programa piloto que busca mejorar la experiencia y facilitar el acceso a servicios técnicos especializados, minimizando los tiempos de espera para resolver las incidencias de manera más eficiente.

El servicio está especialmente diseñado para usuarios individuales, pero también puede ser aprovechado por empresas que tengan varias unidades que requieran un mantenimiento periódico para funcionar correctamente.

Por el momento, Baro Service está disponible a partir de hoy en cuatro tiendas de Samsung en Corea del Sur, con el mismo horario que el de cada establecimiento; pero si el programa piloto tiene éxito, podría expandirse a más localizaciones y países.

Samsung afirma que planea analizar la demanda de servicio técnico para los consumidores cuando tenga que revisar el éxito de este programa piloto, por si hicieran falta modificaciones para expandirlo.