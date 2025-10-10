La venganza de Samsung está cerca y va a hacer que Google se arrepienta: puede fabricar el nuevo Snapdragon

Samsung alcanzó un punto bajo este año, cuando perdió a Google cuando esta lanzó el primer smartphone Pixel con un procesador fabricado por su gran rival, TSMC. Dentro de la compañía, esta decisión fue todo un "shock", pero al menos, les ha podido ayudar a despertar.

Desde entonces, hemos visto que Samsung ha tomado importantes decisiones para fortalecer su división de producción de chips, Samsung Foundry, y ahora habría dado un paso muy importante para volver a lo grande.

Y es que medios coreanos como NewDaily han revelado que Samsung ya ha fabricado una versión del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y se la ha enviado a Qualcomm para que considere la posibilidad de ofrecerle la licencia de producción.

Recordemos que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el nuevo chip más potente disponible para las marcas de smartphones Android, superando a su predecesor, el Snapdragon 8 Elite, y que será usado en casi todos los modelos punteros que sean lanzados a lo largo del próximo año.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es producido por TSMC en su proceso de 3 nm que tan buenos resultados dio en anteriores chips; sin embargo, Qualcomm está abierta a la posibilidad del llamado 'dual sourcing', es decir, que dos fabricantes diferentes produzcan el mismo chip para responder a toda la demanda.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm El Androide Libre

Aquí es donde entra Samsung, que habría usado su nuevo proceso de 2 nm GAA (Gate-All-Around) para crear una versión del Snapdragon 8 Elite Gen 5 y demostrar sus puntos fuertes frente al proceso de 3 nm de TSMC.

Si Qualcomm, después de analizar este chip, decide que Samsung es una buena opción, ambas compañías podrían llegar a un acuerdo para que la segunda produzca los chips de la primera bajo licencia.

Si esto ocurre, sería una gran victoria para Samsung y su proceso de 2 nm GAA, una tecnología en la cual la "puerta" del transistor rodea el canal por todos los lados (de ahí lo de "all-around"), envolviéndolo completamente.

Montaje dle futuro procesador de Samsung, el Exynos 2600 El Androide Libre

Esta tecnología, a diferencia del tradicional FinFET, permite mejorar el control sobre el flujo de electrones y reduce su fuga; aspectos que ganan mucha importancia conforme los procesos se miniaturizan, en este caso, hasta los 2 nm para obtener una mayor eficiencia energética.

En caso de que Samsung pueda convencer a Qualcomm, podrá producir una versión especial del Snapdragon 8 Elite Gen 5 que potencialmente puede ser más potente y eficiente que la versión fabricada por TSMC, incluso si está basada en el mismo diseño.

Ese sería un as en la manga para los dispositivos de Samsung, que serían superiores a los del resto de marcas incluso si usan el mismo procesador sobre el papel. Y en perspectiva,

Y los mismos rumores indican que Samsung podría estrenar este nuevo procesador en el próximo Galaxy Z Flip 8, y por extensión, también en el Galaxy Z Fold 8. Recordemos que el Galaxy Z Flip 7 sorprendió apostando por el procesador Exynos 2500 de 3 nm en vez del Snapdragon 8 Elite del Galaxy Z Fold 7.

Hay que aclarar que este nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado por Samsung no será el mismo que será usado en el Galaxy S26 Ultra, que recibirá una versión "for Galaxy" mejorada por Qualcomm y fabricada por TSMC.