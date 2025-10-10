Lo próximo de tu televisor podría ser la app de Instagram dedicada totalmente al vídeo y que quiere ir a por YouTube

Después de la polémica función que ha lanzado Instagram en España, ahora sale a la luz la posibilidad de que entre de lleno en la gran pantalla de nuestro salón como una app de TV dedicada al vídeo.

Ver un vídeo de YouTube en cualquier televisor es bien fácil y por aquí va el camino de esta app que estaría centrada totalmente en la reproducción de vídeos.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, dijo ayer a Bloomberg: "Si el comportamiento de consumo de esas plataformas se está moviendo al televisor, hemos de ir también nosotros detrás".

Dijo que la compañía está explorando la posibilidad de una app de TV, pero que todavía no hay nada que anunciar.

Estas fueron sus palabras: "Nos gustaría descubrir cómo asegurarnos de que aparezcamos de forma atractiva para los usuarios en todos los dispositivos más importantes".

Añadió que no hubiera estado nada mal que hace años se hubieran adentrado con una app de TV, y que el actual contenido de vídeo vertical de Instagram puede funcionar en un formato de televisión.

Sí que aportó un detalle sobre el tipo de contenido que podría ofrecer: no están interesados en licencias de deportes u otro tipo de contenido proveniente de Hollywood.

La diversificación de Instagram ha sido importante en los últimos años desde que lo apostase todo por las Stories y los Reels en el formato vertical indicado por Mosseri.

Por la parte de Meta, se ha adentrado en la IA generativa con nuevas apuestas como Vibes y el contenido AI Slop para que OpenAI siga sus pasos con Sora, la nueva app que está sorprendiendo a medio mundo.

Instagram tiene actualmente más de 3.000 millones de usuarios y gracias a los Reels ha sido capaz de arañar algo de cuota de mercado a su directo competidor, TikTok.

De hecho, Reels va a ir tomando más protagonismo en la interfaz de la app Instagram, según declaró Mosseri el mes pasado, o que en la app nueva del iPad se abran directamente los Reels, en vez del feed.

Los movimientos no han cesado, según Bloomberg, en lo que va de año con el lanzamiento de una app de edición de vídeo como una alternativa a CapCut de ByteDance.

Y todo ello con el estruendo que está generando la IA generativa, que está transformando el tablero de juego en el que se mueven los gigantes tecnológicos.