El Honor Magic8 es confirmado y va a ser una bestia: potente, con nueva cámara y con una batería gigantesca

Los fabricantes chinos se encuentran en su época más importante del año, con una gran cantidad de nuevos lanzamientos que competirán directamente entre sí; ya lo hemos visto esta misma semana con el anuncio del OPPO Find X9, por ejemplo.

Ahora le toca el turno a Honor, que ha confirmado que el próximo 15 de octubre presentará el Honor Magic8, la nueva generación de su smartphone puntero que en esta ocasión viene con importantes mejoras de 'hardware'.

Aunque la compañía no ha sido muy explícita en el anuncio publicado esta semana en redes sociales chinas, sí que ha adelantado que la fotografía tendrá un gran peso en los nuevos dispositivos de la gama.

Eso es porque se espera que el Magic8 sea uno de los primeros móviles en usar el nuevo sensor ISOCELL HP5 de Samsung para la cámara teleobjetivo, gracias a su capacidad de tomar fotografías con zoom óptico y digital sin pérdida de calidad y en situaciones de iluminación difíciles.

Además, las filtraciones apuntan a que la configuración de cámara contará con un sensor principal de 50 Mpx OmniVision OV50R y un gran angular de 50 Mpx; pueden venir acompañados de un sensor multiespectral para mejorar la precisión de color bajo poca luz.

Anuncio de presentación de los Honor Magic8 Honor El Androide Libre

La gama Magic8 estará compuesta como mínimo de dos modelos, el básico y el Magic8 Pro, por lo que es posible que la cámara de 200 Mpx sea exclusiva de este último; además, en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de un modelo Ultra e incluso de un Mini.

Pero el Magic8 y el Magic8 Pro son los modelos más importantes, y los que compartirán la mayoría de las características, incluyendo el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y por lo tanto, se convertirán en dos de los móviles basados en Android más potentes del mercado en cuanto sean lanzados.

Sin embargo, Honor incluirá algunos detalles propios que la pueden hacer más atractiva frente a sus competidoras, incluyendo tecnología de reconocimiento facial 3D para el desbloqueo del dispositivo, que será una opción al típico lector de huellas dactilares.

Pero sobre todo, donde Honor puede dar el golpe es en la batería, que puede tener una capacidad de 7.000 mAh en el modelo base, y de hasta 7.200 mAh en el modelo Pro; el supuesto modelo Ultra podría ser incluso mejor en ese sentido.

Semejante capacidad de batería no vendría con sacrificios, ya que la carga rápida se mantendría en los 90 W para el modelo base, y en los 120 W para el modelo Pro, además de carga inalámbrica de 80 W en este último.

MagicOS 10 en el Honor Magic8 Honor El Androide Libre

El Honor Magic8 vendrá de la mano de MagicOS 10, la nueva versión de la capa de personalización ahora basada en Android 16 que trae importantes novedades de diseño y rendimiento.

Por ejemplo, los móviles Honor recibirán la llamada "Smart Capsule", la versión de la isla dinámica de la compañía; después de ser estrenada en los iPhone, muchas marcas como Xiaomi han apostado por esta idea.

Al igual que en los iPhone, esta "cápsula inteligente" mostrará notificaciones en tiempo real, con información y controles de las apps que se están ejecutando en segundo plano.

También se espera que el diseño adopte el estilo "liquid glass" de iOS con su propio estilo junto con novedades como widgets personalizables en la pantalla de bloqueo.