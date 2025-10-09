Revolución en los Reels de Instagram: ahora todos los creadores hablan español como por arte de magia gracias a la IA

Plataformas como Instagram, con miles de millones de usuarios, alojan cada día millones de nuevas publicaciones con contenido nuevo; sin embargo, no todo ese contenido es accesible para todo el mundo.

Hay barreras que incluso hoy en día son difíciles de sortear, y la mayor de todas son los idiomas. Si solo sabemos español o inglés, nos va a resultar más difícil disfrutar de contenido en hindi, por ejemplo.

Afortunadamente, la traducción automática es uno de los campos en los que la inteligencia artificial tiene un mayor potencial de mejorar las cosas; y es que, hasta ahora, el trabajo de traducir el contenido recae en su creador, pero eso va a cambiar.

En una publicación en su cuenta oficial, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha anunciado el lanzamiento de las nuevas traducciones automáticas en Instagram, que son capaces de doblar el audio al idioma deseado.

Esta tecnología está basada en Meta AI, y por el momento, es capaz de traducir vídeos al español, portugués, español e inglés; aunque Zuckerberg asegura que muy pronto se añadirán más idiomas.

De esta manera, todos los vídeos que veamos en otro idioma podrán ser traducidos y doblados automáticamente a nuestro idioma nativo o a uno que entendamos mejor; es un paso de gigante para acceder a más vídeos que hasta ahora no podíamos entender.

Funciona de manera muy sencilla; lo único que tenemos que hacer es deslizar para acceder a los vídeos traducidos en otros idiomas.

Podemos probar esta funcionalidad en el mismo vídeo de Mark Zuckerberg; si deslizamos a la derecha, podremos ver el mismo vídeo, pero doblado al español, portugués e hindi, y manteniendo la misma voz de la persona.

Un detalle genial de esta funcionalidad es que la inteligencia artificial es capaz de mover los labios de la persona para que encajen con las palabras que está diciendo el doblaje, por lo que la experiencia es muy parecida a si el video estuviese en nuestro idioma.

Sin embargo, por el momento parece que cuando Zuckerberg habla de "español", en realidad está hablando de español latino, ya que la IA habla con ese acento y palabras más propias de personas sudamericanas.

Es un efecto muy llamativo, que sin duda alguna va a favorecer que pasemos más tiempo viendo Reels en Instagram porque vamos a encontrar más vídeos que nos puedan interesar sin la barrera del idioma.

Instagram no es la única que ha descubierto el potencial de la IA en la traducción. YouTube también ha implementado un servicio de traducción y doblaje, y existen herramientas de terceros que permiten traducir el contenido que vemos en el navegador.