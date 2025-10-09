Realme da el salto definitivo a la fotografía móvil de primer nivel con el acuerdo firmado a largo plazo con RICOH Imaging

Ayer mismo se hizo oficial el realme GT 8 Pro y será el primero que disfrute de una nueva alianza estratégica por parte de realme con RICOH Imaging, conocida por sus cámaras y por tener en propiedad la marca Pentax.

La marca japonesa Pentax ha formado parte del desarrollo de la fotografía por una gran tradición en cámaras réflex, que se caracterizaban por su resistencia, fiabilidad y tecnología de estabilización de imagen.

El 14 de octubre se hará oficialmente la asociación estratégica de realme con RICOH IMAGING COMPANY LTD., como fruto de un trabajo de preparación que les ha llevado cuatro años a ambas.

El vídeo "4 años con un solo clic" como celebración por parte de ambas muestra el trabajo de co-ingeniería y adelanta las características de su primer dispositivo conjunto: el realme GT 8 Pro.

Se puede ver en el vídeo a Chase Xu, vicepresidente y CMO de realme, conversar con Kazunobu Saiki, director general de la División de Negocio de Cámaras de RICOH IMAGING sobre los problemas de la fotografía móvil entre los más jóvenes.

Xu explica: "La gente se está cansando del mismo estilo de fotos perfectas. Cada vez más, todos quieren mostrar su propio estilo, en lugar de copiar la misma apariencia".

Aquí entra en la conversación la serie RICOH GR como una de las protagonistas de la fotografía urbana por su nitidez, portabilidad y rapidez de respuesta.

Kazunobu Saiki, RICOH, y Chase Xu, realme

Es justamente lo que se valora según añadió Xu. Saiki dice: "RICOH Imaging y realme comparten una base de usuarios jóvenes y creativos. Nuestra colaboración no solo trata de innovación en productos, sino también de cultura, para inspirar a una nueva generación a disfrutar de la fotografía callejera".

Es la razón por la que ambas se han encontrado en el camino con el realme GT 8 Pro, que ofrece innovaciones pioneras en capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y una interfaz personalizada para reproducir la experiencia de cámara RICOH GR.

Su icónico estilo analógico y cinco tonos clásicos de imagen estarán presentes para impulsar la cultura de la fotografía callejera a través del desarrollo conjunto y la co-ingeniería.

El 14 de octubre es la fecha para forjar la alianza final entre realme y Ricoh GR con el debut oficial del realme GT 8 Pro, que estará impulsado por el chip Snapdragon 7 Gen 4, batería Titan de 7.000 mAh y carga ultrarrápida de 80 W.