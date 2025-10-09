El OPPO Find X9 es oficial: así es el rediseño del móvil puntero que estrenará los últimos procesadores y cámaras

Los próximos días van a ser muy interesantes en el sector de los smartphones chinos, con muchas marcas preparando importantes lanzamientos; el grupo BBK protagonizará buena parte de estos eventos, con marcas como OnePlus y realme.

Ahora le toca el turno a OPPO confirmar el lanzamiento de su nueva gama alta, compuesta por los nuevos Find X9 y Find X9 Pro; aunque serán presentados oficialmente el próximo 16 de octubre, la compañía ya los ha enseñado en imágenes y vídeos oficiales.

De esta manera OPPO confirma uno de los grandes cambios en esta generación, el diseño; decimos adiós al conjunto de cámaras redondo que fue una seña de identidad de la marca, sustituido por un nuevo diseño cuadrado, similar al del OnePlus 15 pero no idéntico.

De hecho, no extrañará a nadie que los OPPO Find X9 y OnePlus 15 se parezcan mucho, teniendo en cuenta que han sido desarrollados de manera conjunta por ambas marcas como ocurre desde hace ya un par de años.

Sin embargo, las marcas aún tienen oportunidades de brillar por separado, y eso será más evidente en esta generación, con dispositivos que tendrán prioridades diferentes y eso repercute en una elección de 'hardware' y materiales diferentes.

OPPO Find X9 OPPO El Androide Libre

Además del nuevo diseño del conjunto de cámaras, el OPPO Find X9 estrenará una nueva trasera de cristal con un acabado mate suave, que ofrecerá un tacto más 'premium' respecto a modelos de la pasada generación.

De la misma manera, los biseles han sido reducidos respecto a la pasada generación, y ahora miden apenas 1,15 mm, resultando en una pantalla más llamativa.

La elección de los colores también es llamativa, y tanto el modelo básico como el Pro estarán disponibles en cuatro tonalidades: titanio, blanco, negro y rojo, y no es de extrañar que este último sea el protagonista de la campaña publicitaria por su característico tono.

OPPO Find X9 OPPO El Androide Libre

Aunque OPPO no ha compartido los detalles técnicos de estos nuevos dispositivos, sí que ha adelantado que usará una cámara de 200 Mpx; se refiere al nuevo sensor ISOCELL HP5 de Samsung presentado esta semana y que supondrá un salto importante en calidad de imagen.

OPPO será de las primeras marcas en usar este nuevo sensor en la cámara teleobjetivo para obtener fotografías con zoom óptico y digital de mayor calidad y sin ruido; de hecho, es tan buena que OPPO no ha sentido la necesidad de incluir una segunda cámara para zoom como hizo con el X8 Pro.

La colaboración con Hasselblad continúa, y ahora pasa a ser exclusiva de la marca OPPO tras 'robársela' a su hermana OnePlus, por lo que podemos esperar novedades en este sentido además del característico logotipo de Hasselblad en el conjunto de cámaras.

El Find X9 y el Find X9 Pro serán idénticos en la mayoría de las especificaciones, pero la cámara de 200 Mpx se usará únicamente en el modelo Pro; el resto de cámaras serán de 50 Mpx, y el teleobjetivo del modelo básico también tendrá esa resolución.

Donde serán idénticos será en la pantalla, que se espera que tenga un tamaño de 6,59 pulgadas con tecnología OLED y una resolución de 1,5K con una frecuencia de refresco de 120 Hz.

Otro elemento en el que los OPPO Find X9 serán pioneros será en el procesador, ya que serán de los primeros en usar el nuevo Dimensity 9500 anunciado el mes pasado por MediaTek y que trae mejoras importantes en rendimiento, de hasta un 32% en un sólo núcleo y del 17% en multinúcleo.

El día antes de los OPPO Find X9, también se presentará ColorOS 16, la nueva versión de la capa de personalización que trae importantes mejoras en rendimiento y en la suavidad de las animaciones, que debería traducirse en un smartphone que se nota más rápido (además de serlo).

Además, OPPO ha adelantado que junto con los Find X9 también presentará su nueva tablet, la OPPO Pad 5, además del nuevo reloj inteligente OPPO Watch S.