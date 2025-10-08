Nano Banana, la edición de imágenes con IA de Google, llega a Photoshop en España: es un giro histórico de Adobe

Nano Banana está a punto de llegar a Search to Circle y Google Lens para llevar su increíble edición de imágenes al móvil. Ya está incluido en Photoshop de Adobe en una decisión revolucionaria de la compañía.

Nano Banana es el nuevo modelo de IA de Google para la edición de imágenes que se caracteriza por su gran capacidad para mantener la uniformidad de la imagen que usábamos como base para ediciones.

Su llegada ha irrumpido de tal forma que está trastocando el panorama de la creación digital como nunca antes hubiésemos pensado.

Así lo ha de estar sintiendo Adobe, que en un movimiento ágil y bien inteligente, ha incluido a Gemini 2.5 Nano Banana como uno de los modelos de IA que se pueden usar con su herramienta de relleno generativo.

Al seleccionar un área de una imagen, en la barra de herramientas flotantes, aparece la opción de elegir el modelo que usaremos para crear un prompt e introducir un elemento o realizar un cambio.

El modelo de IA Nano Banana en Photoshop

Se puede ver a Firefly Image 3, Firefly Image 1, Flux Kontext Pro y Gemini 2.5 (Nano Banana) como la última opción de los dos modelos de los socios de Adobe.

Adobe, desde su guía interactiva en Photoshop, avisa que Gemini 2.5 Nano Banana utiliza indicaciones de edición instructivas y funciona mejor con la imagen completa seleccionada.

Adobe presentando Nano Banana

Pero no quita que podamos usar el marco rectangular para seleccionar un área e incluir cualquier elemento que queramos en la imagen.

Adjuntamos una serie de imágenes que muestran cómo se hacen ediciones, ya sea para cambiarle el color del pelo a la modelo o el color del conjunto de ropa que lleva.

El color del pelo cambiado

O que se añada un sombrero francés rojo para que Photoshop con Nano Banana mantenga en todo momento la imagen original y podamos así proyectar cualquier idea de una forma asombrosa.

Y las modificaciones pueden ser bien diversas, como cambiar el color del lápiz de labios o añadir un abrigo furry en color azul con GTA VI como el texto justo detrás.

Ahora con otras modificaciones hechas con Nano Banana

Que es otra de las fabulosas opciones que da Nano Banana en comparación a otros modelos de IA de generación o edición de imágenes, ya que es capaz de integrar textos.

Hay que tener en cuenta que Nano Banana de Google está ya disponible a través de la beta de Photoshop y consume créditos generativos.

Y el toque final

Que es el límite que pone Adobe para el uso de la mayoría de las funciones generativas. Usa 1 crédito por generación, aunque cabe la posibilidad de que tengamos acceso ilimitado según la suscripción que paguemos.

Grata sorpresa y gran movimiento por parte de Adobe que, en vez de intentar mejorar su modelo Firefly para acercarse a la gran capacidad de Nano Banana, ha tomado la decisión de adoptarlo.

Hay que aplaudir aquí la toma rápida de decisiones, ya que Nano Banana se ha convertido en tendencia desde hace unas semanas, así que el giro de Adobe ha sido también consecuente.