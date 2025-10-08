Grok se adelanta a Sora 2 en España y ya ofrece gratis su nuevo modelo de IA para generar vídeos con tus fotos

Los movimientos de X (antes Twitter) han sido confusos al igual que ocurre con Grok, que a veces despunta, pero otras veces nos deja patidifusos. Ahora se adelanta a Sora 2 en España al ofrecer gratis su modelo de IA de generación de vídeos desde imagen.

Y se adelanta, porque lo hace gratis cuando Sora 2 ni está en España ni disponible en Android (solo en iPhone), como un modelo de IA de generación de imagen a vídeo que está sorprendiendo a medio mundo.

xAI, desde su cuenta en X (antes Twitter), ha anunciado Imagine v0.9, su nuevo modelo de generación de vídeo que llega con varias e importantes actualizaciones.

Sobre todo en calidad visual, movimiento, generación de audio y más, aunque lo que llama la atención es su capacidad para generar vídeo desde una foto.

Vídeo en el que nosotros mismos seamos protagonistas, tal como sucede con Sora 2, aunque OpenAI, al lanzar una app propia, está integrando algunas opciones muy llamativas como los cameos o personajes.

Introducing Imagine v0.9, our new video generation model with massive upgrades from v0.1 in visual quality, motion, audio generation, and more.



Now available for free on all our products: https://t.co/2DPEzEZ03e pic.twitter.com/EzMmKE7V3u — xAI (@xai) October 7, 2025

Imagine V.09 ya está disponible gratis para todos sus productos desde este enlace y así comenzar a generar vídeos con imágenes.

Aunque hay que usar la cuenta de usuario para poder utilizar todas las funcionalidades como añadir una foto y así Grok pueda generar esos vídeos tan particulares.

De hecho, en el anuncio ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo funciona Imagine para tomar la misma cámara del móvil o usar una imagen que tengamos en la galería del móvil.

Se ve cómo transforma la imagen de un señor mayor con su barba blanca en un vídeo en movimiento totalmente real y en el que es complicado encontrar algún elemento que lo identifique como AI Slop.

No ha dado más ejemplos, pero sí dos clips de vídeo en los que se pueden ver los avances en la calidad visual y el movimiento, para dejar constancia de los progresos frente a Veo 3 de Gemini y Sora 2 de OpenAI.

De esta forma, Grok se acerca por la izquierda para no dejar que Google o OpenAI sigan tomando distancia en una carrera por la generación de vídeo desde imágenes.

Justo hace un par de días OpenAI dejó caer que Sora 2 incluirá dentro de poco la posibilidad de añadir personajes ficticios a los vídeos que se generen con IA.

Estos personajes deberían de aparecer en la barra superior con nuestro propio personaje y los añadidos de amigos o conocidos a través de la app de Sora.