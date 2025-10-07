La gran mentira de las baterías pequeñas: por qué los fabricantes prefieren vender peores móviles en España

Estamos a las puertas de una auténtica revolución en el sector de los smartphones, con la presentación de los primeros móviles modernos con batería de 7.000 mAh como el nuevo Xiaomi 17.

Pero esto es sólo el principio. Todos los grandes fabricantes chinos están apostando por nuevos materiales en sus baterías para aumentar la densidad en entre un 25% y un 30% respecto a la pasada generación.

Gracias al uso del silicio, algunos fabricantes ya preparan smartphones con baterías de 8.000 mAh para el 2026, e incluso ya están haciendo las primeras pruebas preliminares para crear baterías de 9.000 mAh.

Lamentablemente, es muy posible que en España no vayamos a disfrutar ninguno de estos grandes avances en baterías; y aunque los fabricantes son rápidos en acusar a la legislación europea, la cuestión es algo más complicada.

Hay un buen motivo por el que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un smartphone vendido en España con una batería más grande que 5.200 mAh; esa cifra no es casualidad, y tiene que ver con la seguridad en el transporte de las baterías.

El Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, o acuerdo ADR, establece varias reglas y protocolos para el transporte desde después de la Segunda Guerra Mundial, en un intento de evitar accidentes y desastres mortales.

La parte que nos interesa en este caso es que la reglamentación obliga a que toda batería con una capacidad superior a 20 Wh sea declarada como mercancía peligrosa.

Smartphone con una batería de 15.000 mAh de realme realme El Androide Libre

Con los voltajes usados habitualmente por los fabricantes, eso supone una limitación máxima de entre 5.200 y 5.300 mAh para las baterías de los smartphones; sin embargo, eso no significa que sea ilegal vender estos dispositivos, es sólo que deben ser declarados como peligrosos.

Sin embargo, lejos de ser una simple pegatina en la caja, la declaración trae consigo ciertas obligaciones para los transportistas que aumentan el coste de distribución; y es que la mercancía declarada como "peligrosa" debe ser transportada en unas ciertas condiciones de transporte y con una documentación especial.

Ese es el motivo por el que aún no tenemos smartphones con grandes baterías en España. O al menos, eso es lo que dicen los fabricantes; en realidad, existe una manera de vender baterías de alta capacidad en España sin necesidad de declararlas como peligrosas.

Y es que la reglamentación se refiere únicamente a la capacidad de una celda de la batería; en otras palabras, cada celda sólo puede tener una capacidad máxima de 20 Wh, pero es posible tener una batería de varias celdas.

La solución sería emplear baterías de más de una celda para superar el límite legal de 20 Wh sin afectar al voltaje de la batería, dividiendo la capacidad entre varias celdas. Es lo que ya hacen los fabricantes de ordenadores portátiles y otros dispositivos.

La inmensa mayoría de los fabricantes que venden móviles en España no se molestan en seguir esos pasos, y en vez de eso, prefieren cumplir la reglamentación simplemente ofreciendo el mismo móvil, pero con una batería más pequeña.

Aunque pueda parecer más caro producir dos versiones diferentes del mismo dispositivo para dos mercados distintos, en realidad es un proceso más sencillo, ya que implica únicamente bajar el voltaje al que funciona la batería.

Por lo tanto, los fabricantes chinos optan por realizar esta pequeña modificación a sus dispositivos antes de enviarlos al mercado europeo, en vez de crear una batería de varias celdas; para los fabricantes, tiene mucho más sentido centrarse en el mercado chino, que es mucho más grande e importante para su marca.

La buena noticia es que ya hay propuestas para cambiar la regulación europea; la mala noticia es que el proceso aún está en sus inicios y por lo tanto, no se esperan cambios al menos hasta el 2027. Para entonces, en China ya estarán disfrutando de baterías de 9.000 mAh.