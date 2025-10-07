Google tiene solo 14 días para cambiar drásticamente la Play Store: las tres principales modificaciones que debe hacer

Hace justo dos meses conocimos que la Google Play Store iba a tener que cambiar totalmente según la victoria de Epic Games frente a Google en la demanda antimonopolio. La solicitud de Google de una suspensión temporal de algunas partes de la demanda ahora ha sido rechazada.

En agosto, Google tenía 14 días para llevar a cabo cambios drásticos en su tienda de apps y juegos, pero apeló ante la Corte Suprema en Estados Unidos y presentó por separado una solicitud de suspensión hasta que se decida su apelación.

La Corte Suprema ha rechazado la solicitud de suspender temporalmente la entrada en vigor de algunos de los cambios drásticos que debe hacer, y ahora solo tiene 14 días para modificar varias políticas de la Play Store.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha vuelto a tomar su cuenta en X (antes Twitter) para confirmar este hito, por lo que Google debe iniciar tres cambios importantes en la Play Store para los usuarios en Estados Unidos.

Lo que debe hacer es permitir que los desarrolladores puedan poner enlaces a métodos alternativos de descarga de sus apps fuera de la Play Store.

The Supreme Court has thrown out Google's stay request. Starting October 22, developers will be legally entitled to steer US Google Play users to out-of-app payments without fees, scare screens, and friction - same as Apple App Store users in the US! https://t.co/yO1g1NqXt3 pic.twitter.com/S64YvQLyYM — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 6, 2025

Debe dejar de obligar a los desarrolladores a que usen la facturación de Google Play en las apps que distribuyan en la Play Store.

Y el tercero: dejar de compartir beneficios con fabricantes de teléfonos, operadores y desarrolladores de apps a cambio de exclusividad o la preinstalación de Google Play.

La única vía de escape de Google ahora mismo es una apelación pendiente ante el Tribunal Supremo sobre la decisión original para una solución general para la compañía.

Según Android Authority, el plan de Google pasa por presentar una apelación completa ante el Tribunal Supremo antes del 27 de octubre.

Para lo que son las medidas anteriores, no hay forma posible de evadirlas. Justo el fallo original de Epic Games contra Google supuso que permitiera tiendas de apps de rivales en la Play Store.

Al igual que esté disponible el catálogo de apps de los competidores en la Google Play Store (podríamos descargar la tienda de Epic Games desde la de Google).

Lo único es que habrá que esperar a julio de 2026 para que entre en vigor, a la espera del resultado de la apelación de Google ante el Tribunal Supremo.

Puede que Google inicie algún movimiento en los siguientes días, así que las dos semanas siguientes van a ser bien interesantes.

Y justo cuando está propiciando movimientos en Android que impiden en parte la instalación de APKs de terceros, sobre todo si no están firmados. Un gran revuelo que se deberá solucionar de alguna forma.