Se anuncia UFS 5.0: dobla el rendimiento para impulsar funciones de IA local y proteger la privacidad en móviles

A la velocidad de vértigo que se mueven los desarrollos tecnológicos basados en IA, hay una vertiente que está todavía estancada, como es la IA local, y que se liberará de sus cadenas con la adopción de UFS 5.0.

UFS 5.0 ha sido anunciado con un almacenamiento que es dos veces más rápido, lo que es un gran salto en el rendimiento desde lo anunciado en 2022 con UFS 4.0.

UFS 4.0 ya fue otro importante progreso en 2022 desde UFS 3.1, ya que pasó de los 2,1 GB por segundo de este último a los 4,2 GB por segundo del primero.

Pero UFS 5.0 es un salto mucho mayor, ya que según JEDEC, la organización a cargo del estándar UFS, ha anunciado que UFS 5.0 verá un rendimiento incrementado de 10,8 GB por segundo.

Lo que es justo un 160 % de aumento sobre UFS 4.0. Ahora cabe preguntarse por qué este salto tan grande en el rendimiento de este sistema de almacenamiento, y la respuesta la ha dado JEDEC.

JEDEC, desde su web, dice que cubrirá las demandas de inteligencia artificial de los dispositivos móviles. Y ahora uno podría preguntarse a sí mismo ¿por qué justamente la IA?

Los móviles de Samsung, al igual que de otras marcas como HONOR, usan funciones de IA que se procesan en el dispositivo (localmente), y este procesamiento requiere mover enorme cantidad de datos entre CPU, GPU y NPU.

Que un nuevo móvil cuente con UFS 5.0, y unas velocidades de 10,8 GB por segundo, supone que cuanto más rápido sea el sistema de almacenamiento, más ágil es el acceso a esos datos.

Se reduce la latencia y se liberan las cadenas que impiden que ciertas funciones de IA se procesen en el dispositivo. Y lo local tiene una gran importancia para nuestros datos.

Si no salen de nuestro móvil, la privacidad se convierte en el máximo exponente, y algunas de las funciones que ahora necesitan enviar nuestros datos privados a un servidor externo se quedarían en el dispositivo.

Un gran punto a favor de la privacidad que UFS 5.0 esté hoy mismo disponible, y según 9to5Google, no estaría nada mal que Google lo llevase a sus próximos Pixel, cuando los 10 ya cuentan con 4.0 como otros de sus importantes avances (se quedaron los Pixel en UFS 3.1 desde 2021).

Estas son las importantes novedades de UFS 5.0 que harán que más IA local llegue a nuestros próximos móviles y funciones como los asistentes de voz con IA (con respuestas contextuales) o traducción voz a voz o texto a voz en tiempo real sean totalmente offline o sin conexión: