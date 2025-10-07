Adiós a los minijuegos de Android Auto: Google decide eliminarlos sin previo aviso

Después de las críticas recibidas por el cambio del diseño del reproductor, ahora Android Auto ha eliminado los "GameSnacks", una colección de juegos basados en HTML5.

Google los introdujo en 2021 y han formado parte de la experiencia de la app para poder echarse unas partidas a juegos casuales, que suelen ser perfectos para matar el rato.

Se introdujeron con Area120 de Google y desde hace unas horas han desaparecido de la app para coches. Se desconoce la razón, pero se suma a otros de los drásticos cambios que toma Google cada poco.

GameSnacks han ofrecido juegos como puzles básicos o de cartas, al igual que rompecabezas o algunos plataformas bien sencillos.

Ya el mes pasado, algunos usuarios descubrieron que GameSnacks no aparecía en el lanzador de apps de Android Auto, aunque sí que estaban visibles desde los ajustes.

Lo único que ha sido solo en el caso de las versiones beta que se han publicado de Android Auto, como ha sucedido con la 15.2, que es la primera beta donde han desaparecido los minijuegos.

Anteriormente, los usuarios reportaron problemas con una alerta que indicaba que solo se podían usar los GameSnacks cuando el coche estaba estacionado.

En las nuevas actualizaciones de Android Auto en la versión estable, sigue presente esta funcionalidad, aunque cada vez hay más usuarios que están reportando su desaparición en los foros de soporte de Google.

Se desconoce con exactitud el número de la versión beta o estable que ha eliminado los minijuegos, así que puede incluso que estén disponibles para algunos usuarios.

Lo que queda claro, según 9to5Google, es que Google ha tomado la decisión final de eliminar los GameSnacks de Android Auto, aunque habrá que esperar a ver si este cambio se traslada a la versión estable.

Justamente en estos días se está desplegando la nueva versión de Android Auto en el canal estable, así que puede que esos minijuegos ya no estén presentes para echar unas partidas rápidas.

En un momento en el que Android Auto quizás se encuentre a un competidor bien cerca con Samsung y SmartThings, que con algunas marcas de vehículos ya ofrece experiencias desde el mismo coche para encender las luces de casa o ver la batería del eléctrico cómodamente desde el sofá en casa.