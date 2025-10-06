OnePlus anuncia la fecha del lanzamiento global de la actualización OxygenOS 16 basada en Android 16

El OnePlus 15 se aproxima por el horizonte mientras la marca china acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de OxygenOS 16 basado en Android 16.

Y es lanzamiento global porque OnePlus utiliza Oxygen para sus móviles que están disponibles internacionalmente y ColorOS para los que distribuye en China.

La fecha elegida es el 16 de octubre según se puede leer en la imagen utilizada para el anuncio en la que se puede recoger otro dato bien interesante sobre la propuesta de OnePlus para sus móviles.

Pero antes hay que saber que esta versión de OxygenOS vendrá preinstalada en el inminente OnePlus 15 con el que la marca quiere adelantarse al lanzamiento de los flagships de fabricantes como Samsung o Xiaomi.

El OnePlus 15 se espera que se lance en China para finales de este mes y haga su debut global para el 13 de noviembre, aunque esta fecha proviene de una filtración y no de fuentes oficiales, así que hay que mantenerse cautos.

La imagen usada por OnePlus para el anuncio oficial OnePlus

Lo interesante del anuncio de OnePlus es el lema usado para la campaña de marketing de OxygenOS 16: "Inteligentemente tuyo".

Una frase que va relacionada con los grandes avances que ha hecho OnePlus en inteligencia artificial generativa y que tuvimos ocasión de probar EL ESPAÑOL - El Androide Libre en Londres este mismo año en su anuncio oficial.

Sobre todo destacó Mind Space como una app que va recogiendo la info que extrae de las capturas de pantalla que hacemos para clasificarlas por apps, y así podamos retomarla en cualquier momento.

Y hace nada la propia OnePlus confirmó que Gemini de nuevo potenciará Mind Space y la propuesta es que tome la información que hemos capturado para hacer consultas.

Habrá que esperar si OnePlus incluirá IA generativa de forma local para hacer ese tipo de consultas sobre información que algunas veces suele ser sensible y así podamos rebuscar en todas las capturas que hemos hecho en los últimos meses.

Porque, de nuevo, Google con Gemini volvería a inmiscuirse en una serie de datos que suelen definir muy bien el perfil de una persona o usuario cuando usa su teléfono móvil.

Esto lo recogemos según la entrevista que pudimos hacer a OnePlus en Londres, y cómo nos mostraron parte de sus objetivos en un futuro cercano por lo que respecta a la inteligencia artificial generativa.

Según Android Headlines la mayor parte de las novedades de IA permanecen secretas, así que nos mantenemos a la expectativa de lo que puede llegar a hacer en el software como con Open Canvas para la multitarea, y que mismamente Samsung copió en One UI 8.