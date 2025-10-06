Google por fin va a decir adiós a Samsung de una vez por todas: el gran cambio que se viene con los próximos Pixel 11

El divorcio entre Google y Samsung se puede haber consumado por fin, dando fin a un idilio de cinco años durante los cuales los Pixel se convirtieron en una de las mejores alternativas en el sector de móviles Android.

Y es que la última filtración indica que los Pixel 11 serán los primeros con un módem fabricado por Mediatek, lo que supondrá una mejora notable en aspectos clave como la duración de la batería o la compatibilidad con las nuevas bandas 5G.

Desde el Pixel 6, Google depende de Samsung para sus chips. El procesador Tensor G, el primero de la marca, no solo era fabricado por la marca coreana, sino que tenía claras influencias de los procesadores Exynos e incluso usaba algunos de sus componentes.

Con el Tensor G5 usado en los Pixel 10, Google decidió que tenía que 'independizarse' de Samsung, creando su propio chip y optando por TSMC para producirlo; pero incluso entonces no pudo decir adiós a Samsung completamente.

Y es que el Pixel 10 aún usa un módem de Samsung, el Exynos 5400, una versión mejorada del Exynos 5300 creada en respuesta a las quejas de los usuarios de pérdidas de conexión y alto consumo de batería en las pasadas generaciones de los Pixel.

Sin embargo, esas mejoras no fueron suficientes para convencer a Google, que finalmente habría dado el paso de contratar a otro fabricante para incluir su módem en el próximo Tensor G6 que será usado en el Pixel 11.

El módem MediaTek M90 MediaTek El Androide Libre

Así lo han descubierto en Mystic Leaks en Telegram, que ha publicado una captura de pantalla de una supuesta prueba interna de Google con el nuevo módem, que demostraría que la compañía ya ha dado el paso para cambiar este componente.

En concreto, Google habría optado por el MediaTek M90 5G, presentado durante el pasado MWC de Barcelona como un gran paso adelante en rendimiento, con hasta 12 Gbps de descarga y soporte de doble SIM 5G y conectividad por satélite.

Además, este módem es el primero de la marca que usa modelos de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento del dispositivo. Esto se traduciría en una reducción del 18% en el consumo de batería.

En su día, MediaTek prometió que las primeras unidades de su nuevo módem estarían disponibles para las marcas durante la segunda mitad del 2025, por lo que esta filtración encaja perfectamente.

De confirmarse, sería la primera vez que Google usa componentes de MediaTek en uno de sus dispositivos, confirmando a la marca como una de las grandes alternativas del sector frente a Qualcomm y sus Snapdragon.

Sin embargo, lo más probable es que esta sea una solución temporal, hasta que Google pueda crear su propio módem tal y como ya hace Apple con sus iPhone; aún así, debería ser una mejora notable en los próximos Pixel 11.

Recordemos que los Pixel 10 han decepcionado un poco en el aspecto técnico; puede que el Tensor G5 sea muy importante para Google al ser el primero fabricado por TSMC, pero para el usuario no representa mucha diferencia respecto al Tensor G4 del Pixel 9.

Con el Pixel 11 las cosas pueden cambiar, con Google explorando el potencial de fabricar sus chips con los procesos de TSMC y con este nuevo módem.