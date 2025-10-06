Golpe a las IPTV piratas para ver el fútbol: así son los nuevos bloqueos de páginas web y multas en España

La competición de fútbol ha vuelto a España, y con ella, los bloqueos masivos de páginas web; gracias a la victoria judicial de LaLiga y Telefónica, cada fin de semana las operadoras limitan el acceso a direcciones IP que ofrecen partidos de fútbol sin pagar.

Pero esta temporada los bloqueos han cambiado, aunque no necesariamente a mejor; en lo que parece ser una respuesta a las críticas y las quejas de los usuarios ante las operadoras, LaLiga ha iniciado una nueva táctica de bloqueo intermitente.

Hasta ahora, los bloqueos ordenados por LaLiga podían durar varias horas o incluso varios días seguidos, dependiendo de los partidos disputados en cada jornada y su horario. Un evento muy disruptivo, especialmente para las páginas web legales afectadas.

Recordemos que el bloqueo de LaLiga se realiza sobre direcciones IP y no sobre dominios web como se hacía antes; eso implica que todas las páginas que comparten una misma dirección por servicios CDN como Cloudflare son bloqueadas al mismo tiempo, sin importar si son piratas o no.

Sin embargo, estos bloqueos han sido duramente criticados por el efecto que tiene sobre páginas web legales y usuarios inocentes que no tienen ningún papel en la retransmisión de fútbol de manera pirata.

Inicialmente, LaLiga se centró en quitar importancia e incluso negar la existencia de los bloqueos de páginas legales. Sin embargo, páginas como hayahora.futbol, que registran los bloqueos, dejan en evidencia el verdadero impacto que tienen.

Tal vez las quejas dirigidas a las operadoras han surtido efecto, pero no el que los críticos deseaban. Lejos de abandonar los polémicos bloqueos, LaLiga ha empezado a ajustarlos en un intento de que no sean tan notables.

Durante las primeras jornadas de la nueva temporada de fútbol, los bloqueos se han realizado de manera intermitente; es decir, que las direcciones IP han sido bloqueadas y desbloqueadas de manera constante durante un periodo de tiempo.

Los nuevos bloqueos de páginas en España son intermitentes y varían según la operadora hayahora.futbol El Androide Libre

Otro cambio notable es que ahora los bloqueos son diferentes dependiendo de la operadora; en otras palabras, LaLiga está repartiendo los bloqueos entre diferentes operadoras en vez de ordenar los mismos a todas.

Aunque LaLiga no ha explicado la motivación tras estos cambios, hay varias posibilidades que tienen sentido. Por ejemplo, puede que la organización esté intentando frustrar a los piratas, quitándoles y poniéndoles el acceso al fútbol para que se cansen y opten por la oferta legal de pago.

Otra explicación es que LaLiga esté intentando escapar del escrutinio de los internautas que cada jornada usan páginas como hayahora.futbol para comprobar el alcance de los bloqueos en España.

Con los bloqueos intermitentes, es más difícil saber exactamente qué páginas están siendo bloqueadas en cada momento, ya que pueden aparecer como accesibles en un momento pero como inaccesibles en otro.

Además, como cada operadora recibe una lista de bloqueo diferente, los reportes de páginas inaccesibles ya no son tan fiables, porque ya no hay millones de usuarios que no pueden acceder a las mismas páginas, sino pequeñas porciones de usuarios que han perdido acceso a páginas diferentes.

Nuevas 'multas' a usuarios

A todo esto hay que sumar que LaLiga ha vuelto a enviar burofaxes a supuestos usuarios de servicios piratas, requiriendo el pago de 450 euros para evitar "posibles acciones legales" en el futuro.

Según ha revelado El País, "numerosos particulares" han recibido estos requerimientos de pago, que son similares a los que LaLiga envió el pasado mes de marzo de 2024 tras una decisión judicial a su favor cuya interpretación ha causado polémica.

Originalmente, la organización solicitó al juez la lista de usuarios de un servicio ilegal de "cardsharing" para poder comprobar quiénes eran sus responsables; pero en la práctica, recibió la lista de todas las personas que se conectaron al servicio, incluso si simplemente eran usuarios.

El gran obstáculo que los propietarios de los derechos siempre han tenido para atacar a los usuarios es que no es posible saber quién se conecta a una página pirata sin una notable invasión de su privacidad.

LaLiga consiguió saltarse esta limitación usando la excusa de que iba a por los responsables legales del servicio; pero no se ha confirmado si los usuarios que han recibido los nuevos burofaxes también eran usuarios de aquel servicio, o si es el resultado de una nueva resolución judicial.