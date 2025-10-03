Vete pensando tu nombre de usuario para WhatsApp: será único y podrás reservarlo antes del lanzamiento oficial

WhatsApp lleva ya trabajando un tiempo en el nuevo sistema para añadir a alguien sin que haga falta saber su número de teléfono. Ahora se prepara para que podamos reservar nuestro nombre de usuario.

La reserva es un sistema dedicado para asegurarnos de que nuestro alias esté disponible antes del despliegue general del nombre de usuario en todo el planeta.

Una vez elegido nuestro nombre de usuario, podremos compartir la clave asignada que añadirá una capa extra de privacidad bien importante.

La clave o llave de nombre de usuario hay que introducirla la primera vez que queramos iniciar un chat con un contacto que nos ha dado su nombre de usuario en vez de su número de teléfono.

Hay un ejemplo muy práctico para entender por qué necesitamos una clave de nombre de usuario y por qué le podría venir muy bien a Brad Pitt, el reconocido actor.

La reserva del nombre de usuario de WhatsApp WaBetaInfo

Si él quisiese tener su propio nombre de usuario con @bradpitt, solo ha de compartir su clave de nombre de usuario para que un nuevo contacto le pueda enviar un mensaje en WhatsApp.

Sin este sistema de clave de nombre de usuario, cualquier persona podría enviarle un mensaje al agregarlo con el consiguiente problema de recibir cientos de solicitudes de mensajes diarias. La clave de nombre de usuario arregla todos estos problemas.

El sistema de reservas

Ahora, en la beta de WhatsApp para Android en la versión 2.25.28.12, se ha descubierto que se permitirá reservar el nombre favorito antes del lanzamiento oficial.

En la captura de pantalla que ha compartido WaBetaInfo se puede leer justo debajo de esta nueva función en los ajustes: "Reserva tu nombre de usuario".

El sistema de reservas sirve para evitar que los usuarios que están participando en la beta puedan hacerse con nombres de usuarios de personajes públicos o famosos, o el de un amigo o persona conocida.

Las pruebas de este sistema sirven para evitar posibles fallos que desencadenen en errores fatales generales y se pueda escalar la nueva experiencia de privacidad a cientos de millones de usuarios de WhatsApp.

Así que tenemos que prepararnos primero para el anuncio de la reserva de nuestro nombre de usuario favorito, y a continuación el despliegue de la función en WhatsApp que permitirá que nos agreguen sin conocer el número de teléfono.

Se desconoce cuándo WhatsApp tiene planeado iniciar los dos despliegues oficiales, pero según recoge WaBetaInfo tampoco parece que esté lejos en el tiempo.