He probado los nuevos altavoces Echo de Amazon: sonido con calidad de cine y la inteligencia de Alexa+ como reclamo

En el evento de presentación de Amazon Devices, Alexa+ se hizo con todo el protagonismo para formar parte de los cuatro nuevos dispositivos Echo Dot y Echo Show que tuve la oportunidad de tocar y probar.

Para entender mejor lo que significan los cuatro nuevos Echo Dot y Echo Show, hay que dedicar un momento a Alexa+, la experiencia de IA generativa para entablar una conversación con lenguaje natural en cualquier espacio de nuestra casa.

Pero antes de comentar la importancia que va a tener en el hogar, los cuatro Echo presentados llevan consigo una tecnología dedicada en exclusiva para mejorar la experiencia de sonido.

Y es importante por una simple razón, ya que no todas las casas son las mismas ni todas las habitaciones o salones son iguales.

Entra en juego Omnisense, la plataforma de sensores personalizada para el uso de lo que Amazon ha denominado como IA ambiental.

Echo Show 11 Manuel Ramírez Nueva York (EE.UU.)

Lo que hace es utilizar todos los sensores presentes en cada uno de los cuatro Echo nuevos, como son el WiFi, la cámara de los Show o los ultrasonidos.

Esta nueva tecnología de los dispositivos Echo se encarga de proyectar la mejor experiencia de sonido posible, y es difícil de imitar si buscamos en otras marcas y más a estos precios.

Si sumamos que los altavoces Echo Dot y las pantallas Echo Show cuentan con unos altavoces de mayor calidad y potencia, gracias a un mejor uso del espacio en el mismo altavoz, la experiencia se eleva.

El objetivo es que la voz de Alexa sea omnipresente en cualquier espacio para dar mayor énfasis al lenguaje natural que en algún momento probaremos en España, aunque ahora nos aprovecharemos de su gran avance en el sonido.

Panos Panay, Vicepresidente Senior de Amazon Devices y Services Manuel Ramírez Nueva York (EE.UU.)

Así lo probé in situ cuando pude entrar en la demostración de Home Theater en la que varios Echo Dot estaban situados a lo largo del espacio para simular la misma experiencia de cine de un sistema de sonido envolvente.

Es decir, que tener ahora uno o dos Echo Dot Max y Echo Studio repartidos por la casa significa que si queremos disfrutar de una sesión de cine, podemos tomar todos, traerlos al salón para emparejarlos y generar una experiencia total de sonido surround.

Usando la nueva pantalla inteligente de Amazon Nueva York (EE.UU.)

En las primeras impresiones, los altavoces inteligentes Echo son los que más me han llamado la atención frente a las pantallas Echo Show 8 y 11 debido a que en España no tenemos a Alexa+.

Los dos Show con Alexa+ se harán más presentes en casa: con su cámara haremos una foto de una receta escrita, y la pasaremos directamente a la pantalla del Show 8 para guardarla en la app de recetas de Amazon.

Esto no quita que sean dos Echo Show que mejoran a los anteriores en varios aspectos, como en la calidad de la pantalla, aunque en la interfaz, en algunos momentos, no responde de forma perfecta.

Los aspectos técnicos de los dos Echo Dot Max y Studio

De sus especificaciones, Echo Dot Max ofrece casi tres veces más graves comparados al anterior Echo Dot, por lo que se suma a lo dicho de la apuesta por una gran calidad del audio.

Echo Dot Max de Amazon Manuel Ramírez Nueva York (EE.UU.)

Y se debe principalmente a que se ha diseñado desde cero con dos altavoces: woofer de alta definición para bajos y un tweet personalizado para agudos y medios. Un altavoz compacto disponible en España por 109,99 euros.

Echo Studio, el de mayor potencia en el audio, ahora es un 40 % más pequeño que el original y está diseñado con un woofer de alta definición y tres drivers de rango completo ubicados estratégicamente para crear un sonido envolvente.

Dos de sus principales bazas: Dolby Atmos y compatible con audio espacial, aunque lo mejor viene cuando se utiliza Home Theater. También incluye un nuevo modelo visual para interactuar con el altavoz. Y aquí ya está disponible por 239,99 euros.

Echo Show 8 y Echo Show 11 en sus detalles

Los Echo Show 8 y Echo Show 11 se caracterizan por sus pantallas con tecnología táctil in-cell y diseño de cristal líquido negativo para maximizar el ángulo de visión (y bien que noté en las pruebas llevadas a cabo).

Las nuevas Amazon Eco Show Nueva York (EE.UU.)

Las dos cuentan con una cámara de 13 Mpx para videollamadas, y hay otro aspecto importante, el área visible de la pantalla es mayor.

Si los Echo Dot reciben mejoras en el audio, sucede lo mismo con las pantallas con nuevos altavoces estéreo frontales y un woofer personalizado para audio espacial envolvente.

Debajo se pueden encontrar los altavoces de rango completo y con el objetivo de proyectar el sonido hacia el frente. El Echo Show 8 está disponible por 199,99 euros y el Echo Show 11 por 239,99 euros.

Vivir sin o con Alexa+

Lo importante de la presentación y la apuesta de Amazon por sus nuevos cuatro Echo es que en el momento en que Alexa+ llegue a España, estos dispositivos podrán utilizarla.

Hay otro punto importante: IA local gracias a los dos nuevos chips que son capaces de manejar los modelos de IA para ciertas funciones.

El Echo Dot Max utiliza el chip AZ3, y el Echo Studio, el de mayor potencia en el sonido, utiliza el AZ3 Pro para la gestión de modelos de lenguaje en local y visión computarizada.

Aquí he de citar otro dato que compartió Amazon en una de las charlas a las que tuve ocasión de asistir: utiliza 70 modelos de IA para distintas tareas y así repartir mejor el trabajo.

Gracias a estos chips ambos manejan mejor los micrófonos para que incluso ahora Alexa detecte de mejor forma la palabra con la que la activamos. Como he mencionado, todo está centrado en que la experiencia sea la mejor en el audio y en cómo Alexa responde en todo momento.

Las funciones de Salud con Oura Nueva York (EE.UU.)

Lo único que los dos Echo Show son dos pantallas para ubicarlas sobre una superficie, y no colgadas de una pared como sí ha permitido el Echo Show 15.

¿Los compro?

Sí, y se debe a que los cuatro Echo forman parte de un ecosistema que con Alexa+ será capaz de saber dónde está nuestra mascota (si no la encontramos) o dar recomendaciones a nuestros invitados cuando la cámara Ring detecte a un desconocido.

Las nuevas Echo Show Nueva York (EE.UU.)

O que Alexa+ nos ofrezca un resumen del día de todos los eventos que han sucedido en casa para que en unos segundos sepamos que hemos recibido un paquete o que alguien llamó a la puerta de casa.

Un ecosistema vivo que funciona tanto en primer plano, justo cuando es importante su presencia con notificaciones, o en segundo plano con Alexa+ atenta a todo lo que sucede en casa.

Y porque hay mejoras en el hardware de los cuatro nuevos Echo, pero aquí Amazon sigue la estela de Google o Apple que están insistiendo en personalizar las experiencias de uso a través del software.

El Pixel 10 Pro no tiene las mejores especificaciones para lo que cuesta, y Apple ha estado jugando con la misma moneda durante años (aunque este año ha dado un salto bastante importante en diseño y más).

Es decir, que donde vamos a encontrar las experiencias más importantes en los próximos años va a ser en el software, y Amazon ya nos ha mostrado algunas como Omnisense o Home Theater, ambas ya disponibles en los Echo lanzados hace dos días en España.