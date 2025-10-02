Cómo usar Sora, el modelo de generación de vídeos con IA de OpenAI, desde la web o la app

Ayer OpenAI desveló Sora 2 como la nueva actualización a su modelo de IA generativa dedicado al vídeo y que se puede usar desde la app que lleva por su nombre, Sora.

Esta app nueva de OpenAI entra de forma directa a competir con Vibes de Meta, que también utiliza la IA para generar vídeos y así crear una red social basada en AI Slop.

AI Slop es un término acuñado que define el contenido multimedia de baja calidad que ha sido generado por inteligencia artificial de forma masiva y con poco esfuerzo.

La mayor diferencia entre Sora y Vibes es que la primera permite hacer remixes de contenido real, como sería nuestra foto y así usar nuestra imaginación para crear un nuevo clip de vídeo.

Aunque ambas parten del uso de un modelo de IA generativa dedicado al vídeo, así que nos adentramos en una nueva experiencia que también tiene ese matiz de red social.

Sora en el editor web

Lo único que en Europa solo está disponible Sora en la versión de pago de ChatGPT a través de la versión web.

La app tal cual, y que fue anunciada hace dos días con la posibilidad de usar Sora 2, de momento se queda en Estados Unidos y Canadá en iOS.

Remix con Sora

Al igual que para usarlo en esos dos países se hace a través de un sistema de invitaciones, así que la mera idea de probar Sora 2 se queda como algo impensable actualmente en España.

Solo queda esperar a que OpenAI expanda la aplicación a otros países para usarla en un móvil, ya que es la única vía actual para dejar de lado la versión web, donde sí está, y tal como hemos mencionado, Sora para crear vídeos con IA.

La versión web está disponible desde este enlace después de introducir la edad y el nombre de usuario, aunque volvemos a recordar que hace falta una suscripción activa para poder utilizar este modelo de generación de vídeo.

Permite crear vídeos de hasta 20 segundos manteniendo la calidad visual y la uniformidad en todo momento basado en el prompt utilizado para generarlos. Toda la información desde su web.

Se permite también cambiar la relación de aspecto, resolución, duración y el número de variaciones que deseamos para elegir una final que concuerde con el prompt realizado.

Imagen de un vídeo hecho con Sora 2

Y si la versión web de Sora permite recortar, remezclar y fusionar vídeos generados con IA, la app de Sora lanzada hace unos días lleva estas mismas funcionalidades a la app para móviles.

Con una importante diferencia, que podemos incorporar fotos propias para que Sora 2 se encargue de hacer magia. Ya se han podido ver ejemplos de varios vídeos en los que se puede ver a Sam Altman, CEO de OpenAI, incluso "robando una tienda".

OpenAI lo denomina como cameos y es la capacidad de introducirse uno mismo o algunos de los amigos aprobados como personajes en los vídeos. Aquí habrá que realizar la verificación de audio y vídeo para que Sora nos represente de forma precisa, según mantiene desde su web.