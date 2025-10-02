Samsung quiere triunfar donde Apple tropezó: los resúmenes de notificaciones con IA llegarán a los Galaxy con One UI 8.5

Los resúmenes de notificaciones con IA del iPhone fueron retirados al atribuir información falsa a noticias existentes. Ahora Samsung quiere recoger el testigo de Apple, pero para llevarlo a buen fin.

Gracias a la nueva compilación filtrada de One UI 8.5, ahora sabemos que una de las funciones más importantes será los resúmenes de notificaciones con IA.

En el build filtrado de One UI 8.5 aparece esta función, aunque todavía no está activa o funcional, pero sí que se explica por sí misma al hacer resúmenes de las notificaciones que llegan al móvil.

Justo al desplegar hacia abajo la barra de notificaciones, aparece una ventana anunciando que las conversaciones más largas ahora pueden ser resumidas con varios puntos clave de las mismas.

Se puede prescindir de esta función (que de alguna manera puede leer las conversaciones más privadas que lleguen) o activarla desde los ajustes.

La pantalla de ajustes de One UI 8.5 para activar los resúmenes de notificaciones con IA SamMobile

Si decidimos que así sea, pasaremos a la nueva pantalla de ajustes en la que se puede leer que se hará un resumen de los mensajes largos y los grupos de conversaciones.

En la misma pantalla se avisa que los resúmenes usan la IA en tu dispositivo, lo cual podría conllevar algunos errores, ya que los mensajes no se envían nunca a Google.

Lo que supone que es una función que usa el modelo de IA que habita en local sin que pase a los servidores, así que, en este caso, y confiando en Samsung, la privacidad estaría protegida.

En esa misma pantalla aparece justo abajo del todo la posibilidad de excluir las apps que queramos, como podría ser WhatsApp para dejar que la IA se encargue de resumirnos los correos que nos lleguen, SMS y las notificaciones de otras apps.

Esta función sigue sin estar operativa, así que no se pueden quitar todas las apps que aparecen en la lista, pero sí que su uso es evidente para filtrar las apps que sí queremos que la IA resuma.

Según GSMArena, hay otra novedad que llegará con One UI 8.5 y es la habilidad de que con un doble toque en la trasera se pueda lanzar una app o realizar una acción.

Esta funcionalidad sí que está presente en los dispositivos Galaxy, aunque hay que pasar por la app Good Lock para poder activarla. En 8.5 ya formará parte del sistema para configurar la app que queramos con el doble toque en la trasera.