Meta usará tus chats con su IA en Instagram o Facebook para mostrarte anuncios: un cambio total en la privacidad
Una charla con Meta AI de 10 minutos puede revelar más sobre la persona que meses dando likes o viendo uno u otro tipo de contenido.
Más información: Meta lanza su propia app de IA: así competirá contra ChatGPT, con tus datos y como una red en la que compartir "prompts"
Si Meta es capaz de lanzar un nuevo feed dedicado a vídeos generados con IA, a los que comúnmente podemos denominar como AI Slop, ahora da un cambio drástico en su política de privacidad.
Tus chats con su IA o Meta AI se van a convertir en la base para la personalización del contenido y las recomendaciones a través de todas sus plataformas (se podría incluir también a WhatsApp).
Si el usuario está acostumbrado a tener charlas distendidas con Meta AI, su perfil estará más definido por una simple razón: damos más datos con los chats que tenemos con la IA que revelan nuestra personalidad, problemas personales o dudas íntimas.
Más datos significa que se define el perfil de un usuario de mejor forma para que los anunciantes puedan servir anuncios más personalizados con el beneficio que supone para Meta.
A partir del 16 de diciembre comenzará a aplicarse esta nueva política de privacidad, ya sea a través de un chat de voz como si es de uno de texto con Meta AI.
En el anuncio se puede leer: "Se mejorarán las recomendaciones que ofrecemos a los usuarios en nuestras plataformas para que tengan más probabilidades de ver contenido que realmente les interese".
Hay un ejemplo que da Meta: si se habla sobre senderismo, se comenzará a recibir recomendaciones sobre grupos, publicaciones de amigos sobre rutas o publicidad para botas especiales para caminar.
Este cambio de política de privacidad se aplica tanto a Instagram como a Facebook, y según GSMArena, no hay que olvidarse de que las funciones IA de WhatsApp también están potenciadas por Meta AI.
Se estaría cruzando un límite bastante delicado, ya que si en WhatsApp tenemos una conversación cercana con algún familiar, al dejar la app podríamos encontrarnos algún anuncio relacionado con esa charla. Y podría ser bastante inadecuado.
Aquí Meta comenta en su anuncio que si no se ha añadido la cuenta de WhatsApp al Centro de Cuentas, las interacciones con Meta AI en WhatsApp no se utilizarán para personalizar las experiencias a través de los distintos productos de la compañía.
Este nuevo cambio se notificará desde el 7 de octubre y no tendremos ninguna posibilidad de impedirlo, aunque sí que se podrá definir el contenido y la publicidad que se quiere ver, tal como se hace ya.
Otro aspecto importante: Meta AI no utilizará temas como opiniones religiosas, orientación sexual, política, salud, origen racial o étnico o creencias filosóficas para servir publicidad. Meta también ha compartido que actualmente más de mil millones de personas usan Meta AI cada mes.