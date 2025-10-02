El jefe de Instagram "jura" que no te está espiando con el micrófono del móvil: la respuesta tras las polémicas

Instagram está intentando lavar su imagen tras las últimas decisiones de su casa madre, Meta; sólo así se explica que el jefe de la división, Adam Mosseri, haya decidido de manera repentina afirmar que Instagram no está espiando a los usuarios.

Recordemos que esta misma semana Meta ha confirmado que usará los chats con su IA en Instagram o Facebook para mostrar anuncios personalizados, dando un giro de 180 grados en la privacidad de la inteligencia artificial.

Como se esperaba, esta decisión no ha calado bien entre los defensores de la privacidad, y las apps de Meta ahora están bajo lupa en busca de cualquier indicio de que puedan estar vulnerando este derecho de los usuarios.

Tal vez por eso Mosseri haya sentido la necesidad de defenderse sin que haya una acusación concreta; el jefe de Instagram ha publicado un vídeo en su cuenta oficial en el que declara: "Lo juro, no estamos escuchando tu micrófono".

Mosseri se centra en desmontar lo que considera un "mito", que la app de Instagram usa el micrófono del móvil para escuchar a los usuarios y su entorno; usando esa información, podría mostrar anuncios personalizados más precisos.

Eso explicaría un fenómeno que mucha gente ha sufrido en alguna ocasión: cuando están hablando con alguien de un tema y de repente ven un anuncio en Instagram de un producto relacionado con ese tema.

Por ejemplo, que nos quejemos en voz alta de que tenemos que arreglar el coche, y que aparezca un anuncio de un taller cercano en la pantalla; o que preguntemos qué quiere comer la familia hoy y que se muestre un anuncio de un servicio de envío a domicilio.

Quién más y quién menos ha pasado por una experiencia similar, y en ese contexto, no es de extrañar que exista este "mito" de que Instagram puede usar el micrófono para escucharnos; sin embargo, eso no sólo es falso, sino innecesario según Mosseri.

El directivo no sólo ha negado en redondo la posibilidad de que Instagram use el micrófono para espiar a los usuarios, al considerarlo una "invasión de la privacidad", también ha explicado los motivos por los que podemos ver anuncios relacionados con lo que hablamos.

Por ejemplo, es posible que hayamos buscado información sobre el producto o el tema antes de iniciar una conversación relacionada, o que hayamos visitado otra página que comparte información con Instagram para mostrar anuncios de intereses relacionados.

Mosseri también ha recordado que Instagram muestra anuncios basados en las cuentas que seguimos y a las interacciones que hemos realizado; por ejemplo, si seguimos la cuenta de un negocio.

Por último, Mosseri ha elucubrado que muchos usuarios pueden pensar que Instagram les está espiando porque no se han dado cuenta de que ya han visto el anuncio antes y que por eso están hablando del tema, o que simplemente sea una mera coincidencia.

Dice el refrán, Excusatio non petita, accusatio manifesta, "excusa no pedida, culpa manifiesta"; parece algo extraño que Mosseri haya escogido justo este momento para hablar de lo que Instagram no hace en absoluto.