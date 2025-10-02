España por fin se rinde a Windows 11, pero Microsoft tiene otro problema: Windows 7 se dispara por sorpresa

El próximo 14 de octubre se producirá el fin de soporte de Windows 10, dejando abandonados a millones de usuarios que aún tienen este sistema operativo instalado en sus ordenadores.

La buena noticia para España es que Microsoft ha decidido ampliar el plazo de soporte de Windows 10 en la Unión Europea durante un año más, como resultado de las presiones y las críticas de los reguladores.

Sin embargo, eso no se sabía hasta hace unos días, así que es comprensible que el porcentaje de uso de Windows 10 en España haya caído en picado durante el pasado mes de septiembre, según datos de Statcounter.

De hecho, Microsoft está muy cerca de conseguir lo que quería, y las cifras hablan de un empate técnico; el 48,78% de los equipos Windows en España aún usa Windows 10, mientras que el 48,38% ya se ha pasado a Windows 11.

Es un cambio que se explica fácilmente si tenemos en cuenta que mucha gente habrá aprovechado la vuelta de las vacaciones y el inicio del nuevo ciclo escolar para comprar un nuevo ordenador, que viene con Windows 11 ya preinstalado.

Cuota de mercado de Windows en España Statcounter El Androide Libre

Sin embargo, hay otro cambio que es más difícil de explicar, y que ha dejado patidifusos a todos los expertos: el uso de Windows 7 a escala global se ha disparado a niveles que no habíamos visto desde hace muchos años.

A nivel global, Windows 11 ya es el sistema más usado en ordenadores con un 49,05% de cuota, con Windows 10 perdiendo usuarios hasta el 40,84%; pero detrás llega Windows 7 con una cuota del 9,15%.

Aunque pueda parecer una cifra pequeña, hay que tener en cuenta que el pasado mes de julio el veterano sistema apenas contaba con una cuota del 2,02%; en apenas dos meses, especialmente durante septiembre, Windows 7 ha crecido a ritmo de récord.

Cuota de mercado global de Windows, con Windows 7 en amarillo Statcounter El Androide Libre

Es un fenómeno difícil de explicar. Algunos expertos teorizan que sean usuarios de Windows 10 que han aprovechado el fin de soporte para volver a Windows 7, en vez de aceptar Windows 11.

Pero esa es una teoría que hace aguas si recordamos que Windows 7 hace ya años que perdió el soporte; es decir, que los usuarios no han obtenido ninguna ventaja especial, aunque sí un sistema que pueden considerar más familiar y más rápido.

Un detalle importante es que el crecimiento se ha notado mucho más en el mercado asiático; por lo que se habla de que sean equipos que hasta ahora han permanecido inactivos o apagados y que han vuelto a conectarse.

Por último, la explicación más sencilla es que se trate de un error. Statcounter obtiene los datos de uso a partir de las página web que usan su código, por lo que no es un método muy preciso y sus resultados no deben ser tomados como tal. Sólo Microsoft tiene una idea relativamente precisa de la proporción de uso de sus diferentes sistemas operativos.