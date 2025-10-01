Amazon dice adiós a Android: así es Vega OS y todo lo que debes tener en cuenta si vas a comprar uno de los nuevos Fire TV

El día de ayer pudo haber sido el más importante para el futuro cercano de Amazon, el día en el que la compañía por fin presentó Alexa+, su alternativa a Gemini, ChatGPT y Perplexity en el terreno de la inteligencia artificial.

El nuevo Alexa+ estará disponible en la nueva gama de altavoces Echo, además de en los nuevos televisores y dispositivos Fire TV; lamentablemente, su lanzamiento en España no ha sido confirmado aún.

Pero curiosamente, hubo un detalle que Amazon pasó por alto durante esta presentación, pese a que puede ser el más importante de la conferencia: Vega OS, el nuevo sistema operativo de Amazon que por fin ha llegado al mercado de manera oficial.

Aunque Vega OS apenas fue mencionado de pasada en la presentación de Amazon, en realidad es la base de su nuevo ecosistema, que deberíamos ver en todos los futuros productos de la marca.

Sin embargo, que Amazon apenas haya confirmado la existencia de Vega OS es una pista de que no todo es tan bonito como aparenta, y que la compañía es muy consciente de los desafíos a los que se enfrentará y la posible reacción negativa de los usuarios.

Qué es Vega OS

Vega OS es el nuevo sistema operativo de Amazon; será el sustituto de Fire OS, que hasta ahora ha venido preinstalado en todos los dispositivos Fire TV, tablets e incluso el único smartphone de Amazon.

La característica más llamativa de Vega OS es que no está basado en Android, a diferencia de Fire OS, sino que ha sido creado desde cero por los ingenieros de la compañía basándose en Linux.

De esta manera, Amazon ha conseguido independizarse de Android, y esa es la motivación principal de este cambio; la compañía ya no depende de los cambios que Google implemente en el sistema operativo, y puede seguir su propio camino.

Como consecuencia, Amazon acaba de ganar mucho control sobre el 'hardware' y el 'software' de sus dispositivos, y puede presentar exactamente la experiencia que quiere para los usuarios sin depender de terceros.

Fire Stick TV 4K Select El Androide Libre

El primer producto comercial con Vega OS es el nuevo Amazon Fire TV 4K Select, y se irá expandiendo de manera progresiva al resto de dispositivos de la marca que sean lanzados a partir de ahora.

Un detalle importante de Vega OS es que sólo estará disponible comprando un aparato nuevo, y no llegará como actualización obligatoria a los dispositivos ya vendidos, que seguirán usando Fire OS y recibiendo actualizaciones.

Las ventajas de Vega OS

Ya hemos hablado de las ventajas que Amazon obtiene al dar el salto a Vega OS, pero los usuarios también las notarán durante el uso de sus nuevos dispositivos, y de hecho, es una de las pocas cosas que la compañía ha prometido sobre el nuevo sistema.

Al estar diseñado en exclusiva para los dispositivos de Amazon, Vega OS es un sistema más ligero y optimizado para el 'hardware', por lo que inmediatamente se notará una diferencia en el rendimiento y la fluidez de la interfaz, por ejemplo.

Esto es algo que ya se está notando: el Fire TV 4K Select solo tiene 1 GB de memoria RAM, frente a los 2 GB del anterior Fire TV 4K. La mayor optimización de Vega OS permite hacer eso sin perder rendimiento.

Amazon Echo Show 11 Manuel Ramírez El Androide Libre Nueva York (Estados Unidos)

De la misma manera, Vega OS está diseñado desde el principio para integrarse en los servicios de Amazon, incluyendo el nuevo Alexa+; el nuevo sistema permite acceder a las funciones especiales de la inteligencia artificial sin rodeos.

Otros servicios de Amazon, como Prime Video, también deberían ir mucho mejor en Vega OS, y ofrecer acceso a una experiencia de mejor calidad con acceso a las últimas tecnologías adoptadas por Amazon.

Por último, las apps de Vega OS son desarrolladas usando JavaScript, y son básicamente páginas web adaptadas a la interfaz del dispositivo. Pero eso nos lleva al gran problema de Vega OS.

La gran desventaja de Vega OS

Y es que Vega OS no es compatible con las apps de Android; no existe ninguna capa de compatibilidad ni nada parecido, por lo que hay literalmente miles de aplicaciones que no se pueden ejecutar en el nuevo Fire TV 4K Select de Amazon.

Para colmo, Vega OS es una plataforma cerrada como iOS, que no permite la carga de apps, o 'sideloading'; por lo tanto, las únicas apps que podemos instalar son las que estén disponibles en la Amazon Appstore.

No todas las apps serán compatibles con Vega OS de Amazon, aunque algunas se abrirán en un navegador Manuel Ramírez El Androide Libre Nueva York

La compañía ha intentado calmar los miedos de los usuarios, afirmando que muchas de las apps más populares ya son compatibles, incluyendo las de servicios rivales como Netflix, Disney+ o Apple TV. A estas se sumarán apps populares como la de Xbox para jugar a los últimos videojuegos.

Pero en la práctica, esto significa que los usuarios van a perder acceso a la mayor biblioteca de aplicaciones del mundo si se compran el nuevo Fire TV Select, un duro golpe que probablemente mucha gente no acepte a cambio de un mejor rendimiento.

En definitiva, Vega OS es un paso importante para Amazon, pero si será para bien o para mal es algo que está por ver; todo dependerá de la cantidad de desarrolladores que Amazon consiga convencer para que creen apps exclusivas para su plataforma.