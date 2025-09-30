Este es el OnePlus 15: la revolución que necesitaba la compañía llegará a España y lanza un dardo contra el iPhone

OnePlus quiere volver a lo grande. El OnePlus 15 se presenta como el lanzamiento más importante de la historia reciente de la marca, que sigue intentando sobrevivir tras una fusión con OPPO de la que ha salido peor parada.

Y es que, por momentos, parecía que la existencia de OnePlus no tenía mucho sentido; ahora, la marca quiere dejar claro que sigue teniendo sitio en el mercado con el lanzamiento global de un móvil que va directo a por el 'jefe final': el iPhone 17.

Después de adelantar el nuevo diseño, OnePlus ha publicado las primeras fotos oficiales del OnePlus 15 en redes sociales chinas, mostrando absolutamente todos los detalles y dejando poco a la imaginación.

El OnePlus 15 estrenará un nuevo color, llamado "Sand Storm", un tono de beige inspirado en las dunas del desierto que se convertirá en la seña de identidad de esta generación; la marca ha confirmado que este color estará disponible en todo el mundo.

Esta 'filtración oficial' tiene como objetivo llamar la atención en un momento entre lanzamientos importantes como el Xiaomi 17 y el mencionado iPhone 17; y a este último le ha lanzado un dardo, si leemos entre líneas.

OnePlus 15 OnePlus El Androide Libre

Y es que uno de los pocos detalles técnicos que OnePlus ha adelantado es que el OnePlus 15 estará fabricado en un chasis de metal con cubierta de cerámica y una trasera de fibra de vidrio.

La fibra de vidrio es un material más resistente a golpes y torsiones que el cristal convencional usado hasta ahora en la mayoría de smartphones; también es menos susceptible a fracturas o rajaduras que otros materiales como el vidrio templado.

OnePlus 15 OnePlus El Androide Libre

Que OnePlus haya resaltado este aspecto no parece casualidad, ya que Apple se encuentra en medio de una polémica llamada 'scratchgate' por la aparente facilidad con la que es posible rayar la trasera del iPhone 17 Pro.

Recordemos que el iPhone 17 Pro estrena un nuevo diseño basado en dos materiales, aluminio y cristal; pero en cuanto las primeras unidades llegaron a las tiendas, los aficionados se dieron cuenta de que esta trasera se puede rayar más fácilmente.

El problema es más notable cuando se usa un cargador MagSafe, prácticamente obligando a usar una funda para proteger el acabado. Es evidente que OnePlus cree que tiene la solución para los usuarios que temen que les pase lo mismo.

OnePlus 15 OnePlus El Androide Libre

El nuevo diseño de fibra de vidrio y marco de metal con acabado cerámico del OnePlus 15 resulta más duradero que el aluminio y el titanio que hasta ahora se ha usado en la industria, según la marca.

La trasera de fibra de vidrio también aporta un peso reducido, además de un tacto sedoso que casa con el color escogido. Pero ese no es el único aspecto en el que OnePlus puede clamar superioridad sobre el iPhone 17.

Y es que las filtraciones apuntan a que el OnePlus 15 será una auténtica 'bestia', al ser de los primeros smartphones en montar el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 presentado por Qualcomm este mismo mes y que será el chip más potente y avanzado del sector.

También va a destacar mucho la nueva pantalla, con una frecuencia de actualización de 165 Hz que normalmente sólo vemos en móviles gaming; y aunque Hasselblad ya no está presente, las cámaras usarán un nuevo motor de imagen desarrollado por OnePlus para mejorar la calidad de las fotos.

La fecha de lanzamiento del OnePlus 15 aún no ha sido confirmada, pero los rumores apuntan a finales de octubre para el mercado chino y principios del 2026 para el mercado español.