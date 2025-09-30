ChatGPT ahora va a por TikTok, pese a las polémicas con los niños: la nueva app permitirá crear vídeos y compartirlos

OpenAI quiere ampliar su base de usuarios jóvenes, y ChatGPT no es suficiente; ahora se está centrando en una nueva app que competirá directamente contra TikTok, pero centrada únicamente en los vídeos generados por inteligencia artificial.

Se trata de una noticia que puede parecer sorprendente, teniendo en cuenta que no han pasado ni 24 horas desde que la compañía respondiese a un gran escándalo por la manera en la que ChatGPT trata a los usuarios menores de edad.

Parece que OpenAI ha dado la polémica por cerrada después de presentar los nuevos controles parentales de ChatGPT, porque ya está completamente centrada en una nueva app diseñada para atraer a usuarios jóvenes.

Según ha revelado Wired, la nueva app se parece mucho a TikTok, y por lo tanto, se centra en ver y compartir vídeos en formato vertical y de longitud corta, de apenas unos segundos, y con una interfaz pensada exclusivamente para smartphones.

El gran elemento diferenciador de esta app respecto a TikTok estará en el hecho de que no podremos subir vídeos grabados con el móvil o que se encuentren almacenados en la memoria; de hecho, no podremos subir vídeos grabados en la vida real.

En vez de eso, la app ofrecerá únicamente contenido generado por inteligencia artificial, gracias a la integración con Sora 2, el nuevo modelo de OpenAI de generación de vídeo.

Los usuarios podrán crear vídeos cortos directamente desde la app y compartirlos en un 'feed' público y con sus amigos; por lo tanto, la app fomentará la experimentación con los modelos de OpenAI y las posibilidades que ofrecen.

La app estará limitada a crear vídeos de apenas 10 segundos de duración, siguiendo los pasos de TikTok, que originalmente sólo permitía compartir vídeos de hasta 15 segundos para fomentar la creación de contenido rápido y numeroso.

Con el paso del tiempo, TikTok ha evolucionado y ahora permite vídeos de hasta 10 minutos, en un intento de quitar audiencia a YouTube manteniendo contenta a su base original de usuarios.

OpenAI ahora pretende hacerse un hueco en el sector de los vídeos cortos, que también tiene alternativas como YouTube Shorts o Instagram Reels; aunque tenga que volver a la polémica para ello.

Y es que la nueva app no tendrá miedo de 'jugar con fuego' para llamar la atención de los usuarios, con funciones que tienen el potencial de ser usadas con fines maliciosos como la posibilidad de añadir nuestra cara a la app.

La app contará con un sistema de verificación de identidad, con el que los usuarios podrán subir sus rostros para que sean analizados y añadidos al modelo Sora 2; a partir de entonces, podremos crear vídeos en los que aparezcamos con nuestra cara.

No sólo eso, sino que una vez que hayamos sido verificados, cualquier usuario podrá crear vídeos en los que aparezcan personajes con nuestra cara, creando versiones 'remix' de cualquier vídeo generado por IA.

Según la filtración, la única medida de seguridad que OpenAI ha ideado es una notificación que saltará cada vez que alguien use nuestra cara en un vídeo, incluso si no lo ha hecho público.

En cambio, la app se negará a usar contenido con copyright en los vídeos generados por los usuarios, tal vez por las numerosas demandas que OpenAI ha recibido a lo largo de su corta historia.

Sin embargo, la compañía estaría preparando una estrategia para solucionar esto, con una opción para que los propietarios de los derechos puedan negarse a que Sora 2 utilice sus propiedades intelectuales para generar vídeos.

La nueva app fue lanzada de manera interna para los empleados de OpenAI a lo largo de la semana pasada, con respuestas positivas; la compañía no ha realizado declaraciones al respecto, pero eso puede implicar un lanzamiento cercano.