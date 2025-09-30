Amazon presenta su revolución del hogar inteligente con Alexa+ y la calidad de sonido en sus altavoces como reclamo

En un momento en el que Amazon se va a desligar de Android para sus próximas tablets, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en uno de sus días grandes en Nueva York (EE. UU.) con el evento Amazon Devices.

Empezando el evento con la imagen de una mesa en el comedor, y la gran presencia de Panos Panay, Vicepresidente Senior de Amazon Devices y Services, el gigante de las compras online ha dejado claro hacia dónde se dirigen con el objetivo puesto en la IA y cómo va a revolucionar las interacciones con Alexa+.

El lenguaje natural en las conversaciones que se pueden tener en el hogar son parte de la esencia de lo que hemos presenciado hoy en Nueva York (EE.UU.).

Y Alexa+ como la clave para ese cambio de paradigma en el centro neurálgico del hogar, ya sea para estar en familia en la mesa o cocinando con la ayuda inestimable del asistente de Amazon.

El sonido se torna como otra de las perspectivas más interesantes que nos llevan directos a Dolby Atmos, o sumar todos los Echo Dot nuevos como parte de un sistema de sonido envolvente, como es la función Home Theater.

Ring y el "Peace of mind"

Ring, Blink, FireTV, Kindle y Echo forman parte del gran plan de Amazon, ya no solo desde la parte activa, sino cuando no están presentes para seguir funcionando en segundo plano.

Al entrar Ring en escena, la sensación "Peace of mind" (paz mental) nos asegura que el espacio del hogar siempre estará bien protegido y revisado por las cámaras de seguridad de Amazon.

Panos Panay Manuel Ramírez Nueva York (EE.UU.)

Y aquí la IA de Amazon entra para enviar notificaciones de lo que puede estar ocurriendo en la entrada de casa con una simple notificación que nos llegue al móvil.

La inteligencia artificial generativa de Amazon será fundamental para asegurarnos de que todo en casa está en su orden natural e interviniendo solo cuando realmente sea necesario.

Ring Retinal 4K Vision y Ring Retinal 2K son los dos dispositivos nuevos que se diferencian por la calidad de su resolución y mayor densidad de píxeles.

Doorbell Pro con Cable, Floodlight Cam Pro y Outdoor Cam Pro para llevar la mayor resolución, e Indoor Cam Plus y Doorbell Plus con cable en la 2K.

Los nuevos dispositivos Ring Nueva York (EE.UU.)

Retinal Tuning es otra de las sorpresas para las cámaras Ring para aprender sobre la escena en la que está enfocada para mejorar la imagen y llevarla a la máxima calidad posible. Una función ideal en ciertos momentos del día en los que la iluminación no sea la adecuada.

Todas disponibles para reservar hoy mismo en España para quedarse con el Ring Doorbell Pro con cable por 249,99 euros, el Doorbell Plus con cable por 179,99 euros, el Outdoor Cam Pro por 199,99 euros, Floodlight Cam Pro por 279,99 euros e Indoor Cam Plus por 59,99 euros.

Las nuevas experiencias de los Ring Nueva York (EE.UU.)

Hasta aquí el hardware, porque el software de las cámaras Ring va a ser un caramelo para cualquier usuario que quiera disfrutar de las nuevas cámaras de seguridad, anque habrá que esperar hasta que esté disponible Alexa+ en España (y todavía queda).

Familiar Faces junto a Alexa+ Greetings se encargarán de forma conjunta de reconocer quién llama a casa para darles las recomendaciones necesarias sin tener que hacer prácticamente nada gracias a la IA.

Search Party es otra de las funciones más llamativas para encontrar a las mascotas de casa gracias a la IA de las nuevas cámaras Ring.

Desde la interfaz se podrá introducir la mascota perdida, e incluso la fecha para encontrar a nuestro perro si se ha perdido en el vecindario. Search Party para perros se lanzará en noviembre en Estados Unidos y necesitará del apoyo de la comunidad para que se den los permisos necesarios.

Blink y la visión nocturna

Los dos nuevos dispositivos de Blink se caracterizan por la visión nocturna y zoom 2K con una increíble batería que dura años. La Blink Mini 2K+ es la cámara enchufable compacta más avanzada lanzada por Blink.

Ver todo lo que ocurre alrededor de casa con Blink Arc y 180 grados de visión e incluye dos feeds de cámara al mismo tiempo para disfrutar de una panorámica increíble. Así se evitan los ángulos muertos con una visión total del espacio.

Los dos nuevos dispositivos Blink Nueva York (EE.UU.)

Todo en tiempo real, y de nuevo vuelve una de las frases más usada por Amazon en varios momentos del evento Amazon Devices: "Peace of mind" (Paz mental), para quedarnos tranquilos con nuestro hogar bien protegido.

Fire TV Stick 4K con Alexa+

A continuación, las novedades de Fire TV por parte de Aidan Marcuss, vicepresidente de Fire TV. Con 300 millones de dispositivos Fire TV, Alexa+ llega para darle un gran impulso a la experiencia más personalizada.

Búsquedas con Alexa+ Nueva York (EE.UU.)

Aidan Marcuss nos mostró en varios momentos cómo es esta interacción natural para que en uno de ellos Alexa+ respondiera a las preguntas sobre el partido de fútbol americano que se estaba retransmitiendo.

Como he mencionado anteriormente, habrá que esperar a que llegue la IA generativa de Amazon a España, pero es importante saber hacia dónde se dirige y la importancia que tiene para el gigante tecnológico.

Aquí hemos de quedarnos con el Fire TV Stick 4K que sí llega a España desde hoy mismo por 54,99 euros, ya que las nuevos televisores no cruzarán, de momento, nuestra frontera.

Pero la idea de Alexa+, como ya conocimos el año pasado, es el lenguaje natural para conversar con nuestro televisor.

Fire TV Nueva York (EE.UU.)

Con distintas pulgadas y precios, las Fire TV cubren las necesidades de todo usuario que quiera cambiar de televisor con las series Fire TV 2 (desde los 159,99 dólares), Fire TV 4 (desde los 329,99 dólares) y Fire TV Omni QLED (desde los 479,99 dólares).

Hay otro punto importante en la experiencia de los dispositivos nuevos de Amazon: VegaOS, como el sistema encargado de dar todo el poder al nuevo Fire TV Stick (y sí, adiós al fork de Android que ha estado usando).

Los Kindle para dibujos y esquemas

Amazon se prepara para dar un salto importante en la experiencia de los dos nuevos Kindle: Kindle Scribe y Kindle Scribe Colorsoft.

Nos hemos de olvidar de momento de estos dos Kindle porque todavía no llegan a España, pero es importante el avance que ha dado Amazon en unos dispositivos hechos para leer, pero ahora también para producir.

Panos Panay Nueva York (EE.UU.)

No solo al poder dibujar o pintar, sino porque la IA de Alexa+ también está presente para realizar resúmenes o incluso para tareas de redacción.

5,4 m de grosor y 400 g de peso son dos de sus claves para sentir que tienes una hoja de papel en tu mano.

Panos Panay, Vicepresidente Senior de Amazon Devices y Services, ha mostrado tal énfasis en el evento que nos ha dejado claro que los nuevos Kindle llegan para transformar ciertas experiencias.

La sensación es de dibujar y escribir de inmediato con gran precisión como si se estuviera escribiendo, y de nuevo, en una hoja de papel.

Panos Pavay con uno de los nuevos Echo Dot Nueva York (EE.UU.)

Kindle Scribe es el trabajo de Amazon durante años para dar la máxima precisión del color en un nuevo dispositivo que ofrece una experiencia magnífica para tomar notas, dibujar o hacer unos esquemas rápidos.

Un dispositivo especial para la producción, pero cuya esencia es para la lectura: 22.000 millones de páginas leídas en un mes con Kindle, según compartió Amazon en su presentación.

Echo Dot y Echo Show

Los últimos cuatro protagonistas del Amazon Devices son Echo Dot Max por 109,99 euros, Echo Studio por 239,99 euros, Echo Show 8 por 199,99 euros y Echo Show 11 por 239,99 euros.

Y aunque llegan sin Alexa+, en el momento que esté disponible la experiencia de IA generativa, se podrá utilizar con cualquiera de los cuatro.

Todos los Echo Dot y Echo Show Nueva York (EE.UU.)

Es importante porque Amazon ha dicho en directo que las interacciones con su IA generativa se han duplicado en los dispositivos que cuentan con esta experiencia.

Más personal y proactiva son las claves de la IA de Amazon, al igual que los dos nuevos chips AZ3 y AZ3 Pro para potenciarla con la tecnología Omnisense, que se encarga de recoger toda la información de la casa para generar el mejor audio posible.

Si el Echo Dot Max es el nuevo altavoz inteligente en el que todo espacio en su interior está diseñado para propulsar la mejor experiencia sonora posible, Echo Studio lleva al máximo nivel la experiencia de audio.

El sonido se convierte esencial en la nueva experiencia de sus Echo Dot y Echo Show. Y no, no todo es inteligencia artificial generativa en los productos presentados en Nueva York (EE.UU.).

El sonido en los Echo Dot Nueva York (EE.UU.)

De los Echo Show 8 y Show 11 quiero recoger un detalle importante y es el acuerdo con Oura y todos los datos que recoge de sus anillos inteligentes para tener toda la información de salud en pantalla.

Y para terminar, una vertiente magnífica para experimentarla en casa: Home Theater, que se encarga de montar todo un sistema de sonido envolvente con todos los Echo Dot que tengamos posicionados en casa para un audio de cine.