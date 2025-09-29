El Xiaomi SU7 ya se puede comprar en España, en forma de juguete: la marca empieza a promocionar su coche eléctrico

La llegada del Xiaomi SU7 a España ya está asegurada, con la confirmación la semana pasada de que los coches eléctricos de Xiaomi serán lanzados en Europa a lo largo del 2027.

La apuesta de Xiaomi por el mercado europeo ya está más que clara, y si aún quedaban dudas, no hay más que fijarse en el último lanzamiento de la marca en España: el Xiaomi SU7.

Bueno, hay que aclarar que no se trata del coche eléctrico, sino un modelo en miniatura de las diferentes versiones del vehículo que han sido lanzadas hasta la fecha en China, y que ahora podemos conseguir en España.

En concreto, el Xiaomi SU7 en miniatura está disponible en azul o en naranja, con un precio de 144,99 euros, mientras que el Xiaomi SU7 Ultra está disponible por 159,99 euros.

Estamos ante una versión en miniatura, tanto del Xiaomi SU7 como del Xiaomi SU7 Ultra, a una escala 1:18; por lo tanto, es relativamente grande, algo que notaremos si ya hemos coleccionado coches en miniatura anteriormente.

Modelo en miniatura del Xiaomi SU7 Xiaomi El Androide Libre

Y es que estamos ante un verdadero adelanto de cómo será el SU7 que circulará por las carreteras españolas; gracias a la enorme fidelidad con la que han sido creadas estas réplicas, es posible hacerse una idea muy buena de cómo es el coche real.

De hecho, a simple vista este 'juguete' podría hacerse pasar por el coche de verdad en ciertos ángulos y con algunos trucos fotográficos, como ha demostrado la propia Xiaomi en su página oficial.

Este realismo extremo se ha conseguido gracias a la atención en los detalles; por ejemplo, la pintura se ha aplicado a mano y con tres capas, resultando en un acabado similar al del coche original, con un color más intenso y una superficie lisa.

Modelo en miniatura del Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi El Androide Libre

Continuando con la pintura, el Xiaomi SU7 está disponible en los mismos colores originales en los que fue lanzado en China: Azul aguamarina y Naranja Lava, mientras que el Xiaomi SU7 Ultra mantiene el mismo color amarillo relámpago exclusivo con los mismos vinilos.

Otros detalles que suman a este realismo son el movimiento de las puertas, el capó, el maletero y las ruedas; se incluye una herramienta de succión para abrir las puertas del coche, y las ruedas se pueden mover con la mano.

El modelo en miniatura del Xiaomi SU7 permite abrir las puertas Xiaomi El Androide Libre

Gracias a esto, podemos fijarnos en los detalles que normalmente están ocultos, incluyendo los dos maleteros (el frontal y el trasero), así como el interior del coche, que también ha sido reproducido en alta fidelidad.

Los asientos están fabricados en goma suave que imita la textura de piel del vehículo original, y todos los detalles se han adoptado, incluyendo la gigantesca pantalla frontal que muestra apps de ayuda a la conducción, navegación y reproducción de música.

Los asientos del modelo en miniatura del Xiaomi SU7 Ultra imitan la textura de los originales Xiaomi El Androide Libre

La versión del Xiaomi SU7 Ultra de este modelo a escala refleja los mismos cambios adoptados en el coche original, incluyendo los faldones laterales de fibra de carbono, las llantas forjadas y el paquete aerodinámico con alerón trasero fijo.

Por lo tanto, estos coches en miniatura son la mejor manera de descubrir cómo serán los coches reales cuando sean lanzados en España, pero sobre todo, es un mensaje de Xiaomi a los consumidores y a sus usuarios más fanáticos, de que les está escuchando y que prepara algo grande.

Modelo en miniuatura del Xiaomi SU7 Xiaomi El Androide Libre

El lanzamiento de los coches en España era un secreto a voces, teniendo en cuenta que el propio presidente de la compañía ya posó con el primer Xiaomi SU7 matriculado en Europa, algo necesario como parte del proceso de homologación.

A eso hay que sumar la apertura del primer centro de I+D de Xiaomi en Europa, en la ciudad alemana de Múnich, donde ingenieros y diseñadores de primer nivel se enfrentarán a los desafíos de adaptar los modelos chinos al mercado y a las regulaciones europeas.