Samsung desafía a Android Auto con las nuevas funciones de SmartThings: controla tu coche desde casa y viceversa

Ya sea Auto DeX o Samsung Auto, el fabricante coreano va forjando nuevas alianzas con una experiencia similar a la que propone Android Auto. Ahora lleva SmartThings a los coches conectados de Kia o Hyundai.

Hoy ha anunciado un acuerdo con Hyundai para crear los servicios "Home-to-Car" y "Car-to-Home". Estarán disponibles para los vehículos de Kia y Hyundai, entre los que se incluyen a sus eléctricos.

Ya conocimos el año pasado esta iniciativa que va tomando más forma con el anuncio de hoy de Samsung para llevar el control de la casa y del vehículo desde SmartThings.

Ambas marcas también están trabajando para integrar un servicio de gestión de la energía en casa, así que hay una sinergia más que presente entre ambos.

Home-to-Car y Car-to-Home son dos servicios que permitirán tener el control del coche desde nuestra casa inteligente y viceversa. Será a través de SmartThings, un servicio que tenemos en móviles, televisores y más.

De casa al automóvil en SmartThings Samsung

Las posibilidades que abre son muy interesantes, ya que se integra totalmente con algunas funciones del vehículo que ni por asomo se permiten en Android Auto, aunque sí con Android Automotive.

SmartThings permite hacer cosas como subir las ventanas o comprobar el estado de carga del vehículo eléctrico. Es la parte más interesante al tener el control casi total del vehículo como si estuviéramos conduciéndolo.

Y al estar conduciéndolo podremos manejar los dispositivos del hogar que tengamos conectados a SmartThings como la lavadora, frigorífico y todos aquellos disponibles de Samsung como sus televisores.

Home-to-Car y Car-to-Home permitirán crear rutinas cuando estén disponibles. Se podría mostrar la cantidad de batería restante del coche en la pantalla del televisor o ajustar la temperatura justo al levantarnos.

Las rutinas en el nuevo servicio de Samsung Samsung

Aparte de todo lo relacionado con el coche, Samsung ha anunciado que el servicio proporcionará la energía consumida por todos los dispositivos conectados que tengamos en casa.

También nos informará sobre las mejores horas para cargar nuestro vehículo eléctrico, aunque también dará la opción de hacerlo automáticamente para iniciar la carga en la mejor hora posible.

Samsung, según Android Authority, no ha dicho cuándo tiene pensado desplegar estos nuevos servicios, pero sí que primeramente lo introducirá en Corea, y espera ampliar el soporte a otros países en el futuro.

Así que ahí queda la oportunidad de que en algún momento los vehículos de Hyundai y Kia en España vean la posibilidad de disfrutar de la plena integración con SmartThings.

Podría ser uno de los mayores desafíos hechos a Android Auto como una plataforma que solo tiene que batirse en duelo contra CarPlay de Apple.