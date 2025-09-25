Instagram alcanza los 3.000 millones de usuarios en todo el mundo: las tres claves para su exponencial crecimiento

Actualización tras actualización se han ido mejorando algunos de los aspectos que han contribuido a que crezca tanto la red social. Hoy ha anunciado que Instagram tiene 3.000 millones de usuarios activos mensuales.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, jefe de Instagram, han anunciado este gran hito que pasa de los 1.000 millones de usuarios en 2018 (2.000 millones en 2022) a los 3.000 millones actuales.

Mosseri desde su Instagram da las tres claves: "Si miras en los años pasados, la mayoría de nuestro crecimiento ha sido conducido por los DMs (mensajes directos), Reels y recomendaciones".

Sigue con estas mismas palabras: "Debido a esto, vamos a seguir enfocándonos en esos productos y reorientar la app más hacia los DMs, Reels y recomendaciones en los próximos meses".

Por otro lado, aparecen los usuarios que siguen descontentos, según TechCrunch, que están más interesados en ver fotos o el contenido de sus amigos o personas a las que siguen.

Mosseri ha anunciado que Instagram va a dar a los usuarios la posibilidad de ajustar ellos mismos el algoritmo que recomienda contenido en Reels.

Más adelante, si las pruebas son positivas, podrían llevar esta función a otro tipo de contenido como las publicaciones, Stories y más.

Instagram en el iPad Instagram

Una versión previa de esta nueva función permitiría a los usuarios desactivar o activar los temas que la aplicación cree que les interesan.

Sería similar a una lista negra de temas que vendría muy bien por si durante algunos días no queremos que aparezcan publicaciones de nuestro equipo tras una humillante derrota.

Adiós a la barra de navegación

Es decir, que podríamos hilar más fino en el contenido que va apareciendo desde los distintos streams, ya sean Reels, Stories o las mismas publicaciones en el timeline.

Aparte de esta nueva experiencia de optimización del contenido que vemos, hay otra, y que va relacionada con los mensajes directos o DM.

Instagram planea modificar la barra de navegación de la app para sustituirla por un botón para subir contenido con un enlace que nos llevaría a los mensajes directos.

Por un lado ganaría más espacio, ya que la barra inferior se come una buena parte del total de la pantalla y el botón se centraría en esos aspectos que han contribuido a que Instagram alcance los 3.000 millones de usuarios.

Habrá que ver dónde queda, ya que eliminar la barra a la que se está acostumbrado sería un choque para miles de usuarios. Y no es la primera vez que Instagram tiene que dar marcha atrás en cambios drásticos.