Samsung se convierte en el fabricante de portátiles que más crece en España en lo que va de año gracias a sus ultrafinos

Justo en el día que ha presentado su nueva tablet económica Galaxy Tab A11, Samsung ha anunciado que refuerza su posición en el mercado de ordenadores portátiles español para consolidarse como una de las marcas que más crece.

Todo se debe a la adopción de los denominados AI PCs en los que la innovación y la inteligencia artificial son los protagonistas para impulsar una experiencia que va a la par de las exigencias de los propios usuarios acostumbrados a ChatGPT, Gemini, Claude y otras IA.

En un entorno en el que actualmente crece un 12 % en España, Samsung ha logrado multiplicar por 2,5 sus cifras respecto al año anterior, por lo que se ha situado como el fabricante con mayor crecimiento.

Samsung ha aportado algunos datos interesantes para comprender mejor este crecimiento en España: aumenta más el sector de ultrafinos al representar el 55 % del mercado y aquí Samsung se posiciona dentro de los 5 primeros fabricantes.

Hay dos portátiles que han puesto de relieve a la marca coreana en lo que va de año en España: los Galaxy Book 5 Pro y Galaxy Book 5 360, que integran a Copilot, el asistente de IA de Microsoft en Windows para cubrir las necesidades de los usuarios.

AI Copilot en un portátil de Samsung

David Alonso, VP y Head of Mobile Experience en Samsung Electronics España, lo afirma con sus palabras: “Un PC con IA es la evolución lógica en la búsqueda incesante de la innovación, y en Samsung estamos firmemente comprometidos con liderar esta transformación”.

Experiencias de inteligencia artificial generativa a la que ya están acostumbrados los usuarios y que tienen bien a mano con los AI PCs de Samsung para automatizar tareas repetitivas, resumir documentos o generar presentaciones.

También están presentes acciones como las búsquedas contextuales, generación de texto o imágenes y las respuestas inteligentes en tiempo real.

Gracias a la conexión total entre Windows y los móviles Android, los dispositivos Galaxy edifican una experiencia 360 total gracias al ecosistema con el que cuenta Samsung en España.

Funciones como Live Translate y Transcript Assist añaden gran valor a todo el conjunto gracias a esa experiencia de IA multidispositivo única en Android para llevar a otra altura la productividad, la creatividad y el ocio.

Un mercado de AI PCs que a nivel global se estima que alcance la cuota de mercado del 40 % para finales de este año 2025 con unas ventas totales de 100 millones de unidades.