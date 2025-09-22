Samsung lanza el servicio Galaxy Premium Repair en España: va a tu ubicación y repara tu móvil en hora y media

Después de la filtración de One UI 8.5 que promete traer cambios en el diseño de la interfaz para mejorar la experiencia de usuario, ahora Samsung ha anunciado en España el nuevo servicio Galaxy Premium Repair.

El servicio Galaxy Premium Repair envía un técnico a la ubicación seleccionada por el usuario y en su lanzamiento solamente está disponible para modelos seleccionados de las series Galaxy Z y Galaxy S Ultra.

Son los móviles más importantes y de mayor coste lanzados por el fabricante coreano en los últimos años: S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Fold4, Fold5, Fold6 y Fold7.

El objetivo es asistir de forma rápida, profesional y cómoda al usuario justo donde lo necesiten, con furgonetas 100 % eléctricas totalmente equipadas y con el equipo de profesionales del Servicio Técnico Oficial.

Lo que ahorra al usuario es desplazarse hasta un servicio de reparación o enviarlo mismamente al taller más cercano, por lo que se convierte en una cómoda forma de tener listo el móvil en aproximadamente hora y media.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es justamente lo que se puede leer desde el anuncio de Samsung al llevarse a cabo la reparación en una furgoneta, y aunque el servicio Galaxy Premium Repair tiene un coste asociado (valorado en 100 euros), cuenta con un 100 % de descuento para los clientes de gama Z y un 90 % para los clientes de gama S Ultra.

Fuera de garantía el servicio también está disponible, lo único que para reparaciones fuera de garantía el SAT proporcionará un presupuesto personalizado que incluye mano de obra y componentes.

Forma parte del programa de servicios y asistencia especial presentado con el lanzamiento del Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7 para ir a la par que el carácter innovador y premium de la nueva gama. Estos son algunos detalles que hay que tener en cuenta para solicitar el servicio:

Se reserva una cita desde el chat o teléfono de servicio de atención al cliente de Samsung Electronics Iberia (91 175 00 15).

El técnico se pone en contacto para acordar día y hora de llegada.

La reparación se hace en la furgoneta de reparación de Samsung en aproximadamente 1,5 horas.

Toda la información está disponible desde la web de Samsung y se puede leer también que incluye ventajas como asistencia prioritaria por teléfono y chat, al igual que en los servicios técnicos de recepción y reparación, sustitución del protector de pantalla hasta 4 veces durante la garantía legal y teléfono de préstamo premium en caso de reparaciones de larga duración.

De momento el servicio está disponible en Madrid (códigos postales 280**), Alcobendas (28100, 28108, 28109) y San Sebastián de los Reyes (28701, 28702, 28703).