Google Home va a cambiar para siempre con Gemini: así será conversar con la IA en casa con una app rediseñada totalmente

El 1 de octubre se lanzará Gemini en Home para llevar las conversaciones naturales de la IA de Google a casa al sustituir a Google Assistant. Ahora incluso ya conocemos los cambios que recibirá la interfaz de la app al igual que sus nuevas funcionalidades.

Android Authority ha tenido acceso a la pantalla de bienvenida de la nueva actualización de Google Home en la que se indican cada una de las nuevas funciones de Google Home.

Hay también un cambio de nombre que ya conocimos hace semanas con Gemini for Home. Y habrá que acostumbrarse a la nueva forma de interacción con Google en Home al decir "Ask Home" y así describir qué se quiere automatizar o preguntar sobre el feed de vídeo de la cámara de seguridad.

Gemini Live estará disponible para disfrutar de las conversaciones naturales y gratuitas en casa, y no todo se quedará meramente en el uso de comandos o las respuestas a las preguntas que hagamos.

Se podrán ver detalles precisos comentados por la misma inteligencia artificial generativa sobre descripciones, notificaciones y resúmenes diarios. Y hay otro detalle bien interesante que muestra la pantalla de bienvenida: un nuevo e inminente altavoz Google Home Speaker con audio 360.

La nueva interfaz

La idea de Google es que algunas de estas funciones requieran una suscripción de pago a través de Google Home Premium. Todo esto serán los cambios más importantes como la base principal para la nueva experiencia de Gemini en Home.

Android Authority también ha tenido acceso a los cambios que tienen que ver con la interfaz, y uno de ellos es que la pestaña de favoritos se ha renombrado a Home.

La pantalla de bienvenida de Home con todas sus novedades Android Authority

Google también ha eliminado las pestañas de Dispositivos y Ajustes, y se podrá acceder a nuestros dispositivos al pulsar sobre el icono de cuadrícula en la pestaña de Home para "Todos los dispositivos".

Una de las capturas muestra que en la pestaña que ahora se llama Home aparecen los iconos de termómetro y vídeo, justo los dispositivos Nest que estarían a punto de presentarse.

La pantalla de inicio de Google Home Android Authority

Otra de las novedades sería la posibilidad de fijar la calidad del aire exterior y la temperatura en casa como favoritos en la pantalla de inicio de Google Home. Ya apareció en junio que era uno de los desarrollos en los que estaba trabajando Google.

No solo se ha quedado aquí Google, y aparte de que la app tenga un encabezado más claro, los iconos de ajustes, notificaciones y del previo público (justo donde se pueden probar sus últimas novedades) se han movido a la página de cambio de cuenta.

Los dos nuevos favoritos en la pantalla de inicio de Home Android Authority

Las pestañas de actividad y automatizaciones se han reordenado al igual que ahora presentan nuevos iconos. Android Authority menciona un nuevo botón de crear como otra de las novedades de la interfaz, aunque todavía no está disponible para su activación desde el despiece de la APK.

Otro de los cambios de Google Home es el rediseño de la pantalla de escaneo de código QR con un pequeño visor que facilita que enfoquemos bien con la cámara.

Así se iniciará Gemini

Gemini estará presente a través de la barra de búsqueda que se sitúa en la parte superior. Una vez pulsada, y después de aceptar los nuevos términos y condiciones, pasaremos a la pantalla de conversación del "Ask Home".

Esta pantalla todavía no es del todo funcional en las pruebas hechas por el medio, pero sí que muestra que los usuarios podrán votar positivo o negativo a las respuestas de Gemini, al igual que se podrá regenerar la respuesta con el botón de actualizar. Hay otro botón situado en la parte superior derecha para iniciar otra conversación con Gemini en Home.

La conversación de Gemini se inicia desde la barra de búsqueda Android Authority

Ahora solo queda esperar al anuncio del 1 de octubre y que comience el despliegue de este gran cambio que va a recibir Google Home tanto en funcionalidades como en el diseño de su interfaz y usabilidad.