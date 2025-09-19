Lo nuevo de Samsung podría llevar los anuncios hasta tu cocina: de momento no ha llegado a España

La tecnología en el hogar ha avanzado considerablemente en los últimos años hasta el punto de que los hogares son más inteligentes que nunca, pudiendo utilizar la inteligencia artificial para regular automáticamente algunos de los parámetros del hogar.

Prácticamente, cualquier electrodoméstico tiene una versión inteligente en el catálogo de muchas marcas, incluso los frigoríficos.

De hecho, hay modelos de Samsung que son capaces de analizar lo que hay dentro y decir si hay algo caducado, o qué se puede cocinar con los ingredientes disponibles, para que el usuario no tenga que pensar.

Para ello, estos modelos utilizan su gran pantalla frontal, que sirve como un centro de mando para controlar todo lo referente a este dispositivo.

La propia Samsung, que hace poco presentó su nuevo Galaxy S25 FE ahora estaría lanzando una nueva versión de software para muchos de sus frigoríficos que llegaría con una medida bastante polémica: la inclusión de anuncios.

Esta actualización, que ya ha sido confirmada por la propia Samsung, estaría llegando a algunos modelos Family Hub.

Esta publicidad únicamente se mostraría en la pantalla del frigorífico cuando esta se encuentre inactiva. El formato del anuncio podría cambiar en función de las opciones que se hayan escogido respecto a la personalización de esta pantalla.

La propia Samsung aclara que hay una manera muy sencilla de no ver esta publicidad. Sería tan fácil como utilizar el Modo Arte o el de presentación de imágenes para que en lugar de la publicidad se muestren fotografías u obras de arte de la galería de Samsung.

Se trata de un programa piloto que está llegando a algunos modelos en Estados Unidos como parte de un programa piloto, por lo que no está claro si esto acabará llegando a otros países como España a corto plazo.

Hay que tener en cuenta también que estos anuncios pueden ser descartados, y una vez hecho esto no volverán a aparecer.

Esta medida se beneficia del gran tamaño de la pantalla con la que cuentan algunas neveras de la compañía, pero no está claro que vaya a ser algo aplicable a otros electrodomésticos de la marca como sus lavadoras.

Desde luego, es una medida con algo de polémica, y más teniendo en cuenta que se trata de dispositivos con un precio bastante elevado.