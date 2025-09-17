La última esperanza para seguir usando Windows 10: piden a Microsoft que no "abandone a millones de consumidores" Microsoft El Androide Libre

El próximo 14 de octubre llegará el fin de soporte de Windows 10, por lo que, a partir de esa fecha, Microsoft no lanzará más actualizaciones de ningún tipo para el sistema, ni de funcionalidad ni de seguridad.

Eso último es lo que más está preocupando a millones de usuarios que aún tienen Windows 10 en su ordenador, ya sea porque no pueden actualizar a Windows 11, o porque no quieren.

Ahora, la organización de defensa del consumidor Consumer Reports ha publicado una carta abierta a Satya Nadella, CEO de Microsoft, para que reconsidere esta decisión y amplíe el soporte de Windows 10.

El motivo que la organización no gubernamental aporta para intentar cambiar la opinión de Microsoft es que va a dejar "abandonados a millones de consumidores" que aún utilizan Windows 10 en sus ordenadores.

En concreto, según los datos de agosto de Statcounter, más del 45% de los sistemas de todo el mundo aún utilizan Windows 10; la situación es incluso peor en algunos países como España donde la mayoría, un 54%, aún sigue en el sistema que va a volverse obsoleto.

Eso se traduce en cientos de millones de sistemas que van a ser abandonados de la noche a la mañana, la mayoría sin culpa de los usuarios; y es que hasta ahora, la única solución que ha aportado Microsoft es actualizar a Windows 11.

Sin embargo, Consumer Reports ha acusado a Microsoft de hipocresía al ofrecer esta 'solución', ya que según sus datos entre 200 y 400 millones de ordenadores no pueden ser actualizados a Windows 11 por culpa de los requisitos técnicos del nuevo sistema.

En otras palabras, la única alternativa real que tienen estos usuarios es comprar un ordenador nuevo, algo que no está al alcance de todo el mundo o que simplemente preferiría no hacer porque su ordenador sigue funcionando perfectamente.

Y es que algunos requisitos técnicos de Windows 11 no tienen nada que ver con el rendimiento; el más polémico es el TPM, un chip de seguridad presente únicamente en las placas base más recientes.

Estas críticas no son precisamente nuevas, y se llevan escuchando desde que Microsoft anunció el final de soporte de Windows 10. Por eso, el pasado mes de junio la compañía anunció un programa de soporte extendido para seguir recibiendo actualizaciones.

Sin embargo, Consumer Reports también ha criticado a Microsoft por este programa, ya que requiere que los usuarios se apunten de manera manual a través de la configuración de Windows Update y realicen ciertos pasos.

La ONG ha resaltado que uno de estos pasos consiste en usar los productos de Microsoft, como OneDrive, unos "saltos innecesarios" que sólo sirven "para quitar cuota de mercado a los competidores".

El otro método también ha sufrido la ira de Consumer Reports, ya que consiste en realizar un pago único de 30 euros a Microsoft, "por una extensión de apenas un año para preservar la seguridad del sistema".

Por todo esto, Consumer Reports solicita a Microsoft que continúe ofreciendo soporte para los ordenadores Windows 10 de manera gratuita hasta que más gente pueda actualizar a Windows 11 o cambiar de ordenador.