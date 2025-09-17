Claude pone en jaque a ChatGPT en España: ya se conecta con la ubicación, Maps y Calendario en tu móvil

Claude de Anthropic sigue su camino a la sombra de ChatGPT y en una lucha constante con Gemini al adelantarse con funciones, como las referencias a conversaciones pasadas, o que ahora se conecte con la ubicación del móvil, Maps o Calendario para elevar totalmente la experiencia de interacción con el chatbot.

Justamente ayer saltó una nueva actualización que aparece cuando iniciamos la app en Android o en iOS y que nos avisa de que ahora Claude se puede conectar a estos dos permisos.

Incluso nos dará un texto que podemos usar como prompt para que Claude nos muestre cómo podemos usar estos dos permisos que están disponibles para que también los desactivemos desde los ajustes de la app.

Es este texto que aclara bien el gran cambio que mete Claude: "Programa un bloque de tiempo de concentración durante la próxima semana laboral que evite conflictos con las reuniones existentes. Muéstrame algunas cafeterías cercanas donde pueda trabajar, ¡y pon un temporizador para una sesión de trabajo profundo de 90 minutos!"

Claude solicitará permiso al calendario para revisar el horario de nuestra agenda en la próxima semana laboral y tendremos que aceptar el permiso de Calendario.

Los permisos de Claude para ubicación

Podemos configurar para que solo se permita una vez, siempre o no permitir. Dependiendo de si vamos a utilizar mucho esta experiencia, se recomienda la de siempre, pero la de una vez tampoco está mal, ya que cuando la usemos, aparecerá la ventana de otorgar permiso.

Claude responderá con un "Buscando en el calendario", permitimos acceso a calendario, y creará el evento en el calendario por nosotros para que prácticamente no tengamos que hacer nada.

Las opciones que tenemos para permisos en el móvil

Lo siguiente será la ubicación, ya que le hemos preguntado por cafeterías cercanas en las que trabajar durante esa sesión de trabajo profundo. Nos solicitará el permiso y nos ofrecerá una serie de cafeterías con su descripción con un mapa de Maps en el que podremos situarlas perfectamente.

Dos nuevos permisos que elevan la experiencia de uso de Claude en un móvil, en nuestro caso Android, aunque hay varios matices que hay que conocer.

El primero es que el permiso, si solo lo otorgamos para una vez, se aplicará para todas las consultas de esa misma conversación o chat. En el momento en que iniciemos otro chat, deberemos proporcionarle los permisos de nuevo, tanto de Calendario como de ubicación si no lo configuramos como siempre.

Y en el permiso de Calendario se puede configurar para que acceda a la lectura de los eventos o que pueda acceder a la escritura para crearlos. En ambos tendremos las tres opciones dichas de nunca, preguntar siempre y siempre.