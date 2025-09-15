Spotify anuncia un cambio histórico: ya puedes buscar una canción y reproducirla al instante sin pagar por Premium

Después de anunciar la subida de un euro a la suscripción Premium, ahora Spotify da un giro de 180 grados en una de las limitaciones que siempre ha impuesto a las cuentas gratuitas: que se pueda escuchar la canción que se quiera.

Este límite en los móviles ha sido una de las razones por las que se ha estado pagando por Spotify en los móviles, ya que en la versión de escritorio sí se ha tenido más libertad en este sentido.

Ahora Spotify, entendiendo que después de mejorar Premium puede permitirse desbloquear una función que ha estado bajo pago en su plataforma, ya ofrece la habilidad de reproducir la canción que uno quiera y de inmediato.

Lo que significa que podemos buscar una canción en Spotify para pasar a escucharla, e incluso compartirla para que otro usuario sin Premium pueda reproducirla en una experiencia totalmente nueva de la plataforma.

Un movimiento apasionante por parte de Spotify, ya que si hace días había anunciado la llegada del lossless audio (con calidad de reproducción tipo FLAC), ahora da un gran salto hacia adelante para impulsar el uso de la versión gratuita (y que algunos que pagan se lo piensen).

Comparte música para que la reproduzca cualquiera en Spotify Spotify

Lo mejor de todo es que esta nueva experiencia de las cuentas gratuitas de Spotify se despliega hoy mismo en España, así que no habrá que esperar unos días como sí está sucediendo con la nueva experiencia de calidad del audio que todavía no ha llegado por estos lares.

No se han tocado otros límites impuestos a las cuentas gratuitas y la publicidad seguirá estando presente y los saltos de canciones siguen limitados, según se puede leer desde su anuncio oficial.

Spotify Spotify

En la captura de pantalla que aporta Spotify se puede ver la diferencia del formato de una playlist en la versión gratuita antes de esta actualización a cómo se ve ahora, que es justamente la que se disfruta si estuviésemos pagando por la suscripción Premium.

Las recomendaciones personalizadas, las portadas de los álbumes con IA y las playlists diarias seguirán formando parte de la experiencia gratuita de Spotify, a la que se suma hoy este cambio histórico desde que empezase su periplo en 2006.

Ahora algunos dudarán si el nuevo audio hi-fi, la reproducción sin conexión y escuchar la música sin anuncios son suficientes para seguir pagando, aunque parecen motivos de peso para seguir haciéndolo.