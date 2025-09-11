El Xiaomi 16 se filtra con todas sus especificaciones: su batería masiva de 7.000 mAh y la fotografía son su gran apuesta

Del Xiaomi 16 se han ido conociendo algunas de sus especificaciones según nos hemos ido acercando a su fecha de lanzamiento, que sería para este mismo mes. Ahora se ha filtrado casi todo del modelo base de la serie.

La serie estará compuesta por el Xiaomi 16, el 16 Pro y el de mayor potencia, el Xiaomi 16 Pro Max. Tres móviles para dirigirse directamente contra los iPhone 17 de Apple y los próximos Galaxy S26 de Samsung.

Ahora, uno de los filtradores más reconocidos, Yogesh Brar, ha tomado su cuenta de X, para dejar caer las especificaciones más importantes del Xiaomi 16 en un gran momento para el fabricante chino en ventas en la primera mitad de 2025.

Primero, la pantalla del Xiaomi 16 será una LTPO OLED de 6,3 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco variable de 120 Hz.

El Xiaomi 16 recogerá el testigo del Xiaomi 15 en la fotografía para seguir evolucionando como uno de los aspectos en los que lleva años ya inmerso para llevar sus móviles frente a los mejores del mercado español.

Xiaomi 16



- 6.3" 1.5K LTPO 120Hz panel

- Snapdragon 8 Elite 2 / 8 Elite Gen 5

- 50MP (Omnivision) + 50MP UW + 50MP (JN5) Tele

- 32MP Selfie

- HyperOS 3

- Ultrasonic FP

- IP68/69 rating

- 7,000mAh battery

- 100W wired, 50W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 10, 2025

Una configuración triple de cámaras capitaneada por una principal de 50 Mpx (Omnivision), una ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo de 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5). En el frontal montará una de 32 Mpx para videollamadas y esas selfies.

En rendimiento seguirá por el mismo camino que sus predecesores al integrar el mejor chip actual que se puede montar en un móvil Android, el inminente Snapdragon 8 Elite Gen 5.

El Xiaomi 16 será uno de los primeros móviles Android en disfrutar de la nueva evolución del chip premium por excelencia para rendir al máximo posible tanto en gráficos, IA y eficiencia energética.

En la batería alcanza la cifra de 7.000 mAh para dar un salto importante en esta especificación comparado con los 5.240 mAh del Xiaomi 15, y llegará con carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.

No tenemos el dato, pero se puede intuir que la tecnología de batería de silicio-carbono hará su aparición en la serie Xiaomi 16, ya que el filtrador tampoco hace ninguna mención a su grosor, así que en el diseño iría por el mismo camino y es difícil pensar que entraría tanta capacidad en una de ion-litio.

El filtrador, según GSMArena, ha compartido otros detalles del modelo base de la serie Xiaomi 16 como su resistencia IP68 / IP69, sensor de huellas ultrasónico en pantalla e HyperOS 3 como la capa personalizada basada en Android 16.

La beta internacional de HyperOS 3

Son unas especificaciones filtradas, así que habrá que esperar al lanzamiento dentro de dos semanas para comprobar in situ cada una de las especificaciones del Xiaomi 16.

Mencionado lo de HyperOS 3 basado en Android 16, y según Droidupdatehub, hace unas horas Xiaomi ha tomado su cuenta oficial en X (antes Twitter) para anunciar la posibilidad de participar en la beta internacional.

🚀 Explore what’s next before anyone else！

Join the Beta Testing Program in Xiaomi Community to get early OTA access and share your feedback with us.

💡How to apply: Xiaomi Community-->ME-->Beta Testing

#XiaomiHyperOS #Xiaomi #BetaTesting pic.twitter.com/sDhSGPmPOZ — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2025

Hace falta usar la app Xiaomi Community y dentro pulsar en "Mi" y luego en prueba de la beta. Si somos uno de los seleccionados, tendríamos acceso al "Early Access" para ir recibiendo las distintas versiones hasta que se alcance la versión final y estable como el gran estreno de HyperOS 3.