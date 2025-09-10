Dreame, conocida por sus robots aspiradores, sigue los pasos de Xiaomi y revela su primer superdeportivo eléctrico

Si la sorpresa de Xiaomi con sus utilitarios eléctricos ha sido mayúscula, ahora Dreame Technology, a la que se conoce como una marca que compite directamente contra Roborock o Dyson en el segmento de robots aspiradores, acaba de desvelar las primeras imágenes render de su primer superdeportivo eléctrico de ultralujo.

Los render se han compartido por Yu Hao, fundador de Dreame Technology, desde su cuenta de social media como un prototipo que va directo a un debut global en el CES de Las Vegas que se celebrará a finales de este año.

En las imágenes aparece el superdeportivo eléctrico de Dreame que tiene unas líneas y diseño muy similares al icónico Bugatti Chiron según mantiene Dongchedi.

La forma ovalada que recorre todo el lateral de la superficie del prototipo de Dreame es prácticamente idéntica, e incluso la forma picuda del frontal que acaba en la parrilla juega con las mismas formas y líneas.

En su interior adopta la estética reinante en los nuevos vehículos eléctricos en los que una pantalla de enormes dimensiones se erige como la protagonista del salpicadero.

El interior del eléctrico de Dreame Technology CarNewsChina

También se puede ver su volante de dos radios o brazos para una construcción de diseño futurista, enmarcado en lo que es una marca que inicia su periplo en la automoción como una dedicada a superdeportivos eléctricos de auténtico lujo.

Sigue los pasos de Xiaomi con su SUV deportivo lanzado este mismo año, aunque hacia unas líneas más agresivas y un paso por delante en lo relacionado a los superdeportivos.

El superdeportivo eléctrico de Dreame Technology

Un mercado de coches eléctricos, que con propuestas como la de Dreame Technology, deja bien claro que hay espacio para nuevos nombres, que con las ideas bien claras pueden hacerse con una cuota importante en cuestión de poco tiempo.

Y más si cabe cuando Dreame está explorando distintas localizaciones en Europa para su primera planta de manufacturación, que sería en Berlín (Alemania) según recoge CarNewsChina. De hecho, la ubicación sería bien cercana, y muy bien pensada estratégicamente, a la gigafactoría de Tesla en Berlín.

Otro reporte desde el medio chino Jiemian sugiere que Dreame está forjando un acuerdo con el gigante bancario francés BNP Paribas, lo que le permitiría expandir la marca en los mercados internacionales.

Sorprende también que un fabricante que se está conociendo en España y otros países europeos por sus robots aspiradores, y otro tipo de productos para el hogar, pase directamente a un mercado como el de la automoción. Tan convulso que está propiciando la llegada de nuevos actores a escena.